Adjudicadas las obras del parque acuático de Vilalba, que finalizarán en 15 meses

El Concello de Vilalba acaba de adjudicar las obras de construcción del nuevo parque acuático de A Madalena, que tienen un plazo de ejecución de 15 meses, por lo que la nueva infraestructura tendría que estar lista en el verano de 2023.

La firma ourensana Obras e Servizos Gómez Crespo será la encargada de materializar el proyecto, que cuenta con un presupuesto de 643.473 euros más Iva, y contempla la creación de tres piscinas, un edificio de servicios semienterrado en la ladera, varias zonas de descanso y para tomar el sol, y una rampa que conecte la zona fluvial con este nuevo servicio.

"Coa creación do parque acuático na Madalena, veciñanza e visitantes poderán gozar desta nova oferta recreativa, que ten como obxectivo darlle unha nova vida á contorna do río", destacan desde el gobierno local vilalbés, que confía en "impulsar e ampliar as posibilidades de ocio" de la zona unha vez completado el proyecto.

"Está pensado para dar resposta ás necesidades e gustos de todas as xeracións, permitindo, non só que haxa opcións de lecer para todas as idades", destaca el edil de infraestruturas, Luis Fernández, quien precisa que el diseño de la instalación permitirá que "as nais e os pais poidan manter un control visual dende calquera punto dos seus fillos e fillas mentres se atopan no recinto, aumentando a seguridade dos máis pequenos".

LAS INSTALACIONES. La zona de baño está compuesta por tres piscinas, una infantil con un vaso de 0,45 metros de profundidad, otra para natación deportiva de 1,55 metros de profundidad máxima y una tercera, recreativa, con un máximo de 1,20 de fondo. Al lado de las piscinas habrá tres zonas para tomar el sol.

El edificio de servicios, semienterrado aprovechando la pendiente para minimizar su impacto visual incluirá vestuarios, aseos, sala de socorrismo, un almacén y una zona de recepción.

"A intención é que a transición dende a contorna da praia fluvial ao espazo propio das instalacións recreativas se conciba como un lugar único, integradas ambas zonas nunha soa", precisan desde el Concello, destacando que el proyecto también incluye habilitar una rampa que "comunique a cota superior da plataforma coa da praza onde se dispoñen os servizos propios da praia", concretan.

Además, en la zona sur, la arboleda servirá de límite natural y "como espazo de descanso de pavimento vexetal con zonas de sol e sombra", concluyen desde el gobierno local.