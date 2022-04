Adiós a Salustiano Ameneiro Vázquez, a voz de Pontoibo

Neste 14 de abril, apagouse a voz de Pontoibo. Salustiano Ameneiro Vázquez, Salustiano de Pontoibo, despídese, rodeado dos seus, aos 102 anos de idade. Mañá, venres santo, será o funeral na igrexa parroquial de Santa María das Pontes, ás 16.00 horas, seguido no enterro nas Campeiras.

Marcha un home que era unha institución no seu pobo. Quen non o recorda sobre o escenario, cheo de vitalidade, na procura do mellor postor para os doces caseiros, o mel, os lacóns e as cacheiras, as empanadas, os chourizos e mesmo os animais que en cada festa de San Vicente de Pontoibo se vendían, ante a expectación e os aplausos do público, ao mellor postor para axudar a custear a celebración?

O seu aberto carácter, a súa habilidade para narrar historias, coma a do lugar que o viu nacer, medrar, fundar unha familia e gañarse a vida traballando no campo, e a súa disposición a manter viva a centenaria tradición das festas convérteno a el mesmo en parte da historia e da tradición de Pontoibo. As súas máis de seis décadas repetindo ese agardado: "A la una, a las dos e a las tres!" sempre serán recordadas, perdurarán na memoria colectiva, igual que a enerxía que o caracterizaba e esa capacidade innata para captar a atención da audiencia, fose unha persoa ou un milleiro.

As súas pernas cansas levárono a tomar a decisión, xa nonaxenario, de baixar do escenario e ceder o testemuño, mais cada xaneiro seguiu acudindo coma un veciño máis a gozar da festa, a renderlle tributo a San Vicente.

Quen sabe se agora andan xa polo ceo os dous xuntiños, organizando unha poxa de nimbos, estrelas e arcos da vella a pagar con bos desexos e sorrisos. E se son coma o de Salustiano, valen dobre. A la una, a las dos, e a las tres!