Adiós al mugido, llegan las vacas parlantes

¿Se imaginan poder comunicarse con su ganado para saber en cada momento cuál es su estado de ánimo, si tiene hambre o si padece algún tipo de dolencia? Este logro que hasta ahora solo podía llevar a cabo el entrañable Doctor Dolittle –el alocado personaje creado por Hugh Lofting que era capaz de comunicarse con los animales– está más cerca de hacerse realidad gracias a la empresa abadinesa Innogando.

Efectivamente, a veces la realidad supera a la ficción, y esta startup está trabajando para perfeccionar mediante inteligencia artificial su novedoso smartwach para vacas, llamado Rumi, gracias a una alianza con la firma con vínculos gallegos Mindsaic, especialista en el desarrollo de chatbots –aplicaciones software que simulan mantener una conversación con una persona al proveer respuestas automáticas–.

"Rumi é un dispositivo de control do gando vacún baseado nun sistema de localización GPS que monitoriza en tempo real e as 24 horas o estado de cada animal. Ata o de agora toda a información recollida enviábase aos produtores a través de alertas e de mensaxes ao teléfono, pero agora queremos ir máis aló e permitir que o dispositivo fale co gandeiro implementándolle a voz", explica Elio López, socio fundador de Innogando.

López precisa que la alianza con Mindsaic surgió hace unos meses en la aceleradora vertical gallega BFFood. "Coñecémonos nese encontro e conversando pensamos que podería ser unha boa idea incorporar a intelixencia artificial ao noso dispositivo. Así sería máis atractivo e totalmente novidoso", recalca el empresario.

Y de la unión de dos mentes extraordinarias surgió el germen de un proyecto único que dará mucho de que hablar. "Mediante esta nova incorporación, Rumi avisará ao produtor mediante voz de cando a vaca está en celo, se vai parir, se hai que cambiarlle a ración de alimento... O que facemos basicamente é darlle voz para que o gandeiro poida enterarse dun xeito máis sinxelo do que está pasando co gando. A finalidade é facilitarlle a calidade de vida ao produtor e tamén mellorar o benestar animal", precisa López.

De este modo, los ganaderos podrán preguntarle a una vaca qué tal se encuentra y que la tecnología analice lo que el comportamiento del animal quiere transmitir para poder escuchar de viva voz que está en celo o que en breve va parir. López, veterinario de profesión, confiesa con entusiasmo que espera que este proyecto salga adelante. "Aínda estamos arrancando, pero esperamos que se faga realidade", dice.

DIGITALIZAR EL SECTOR. La startup chairega Innogando, formada por ganaderos, veterinarios e ingenieros informáticos y electrónicos, lleva tiempo dando pasos para ayudar a digitalizar el sector del ganado vacuno. El año pasado alcanzó el puesto 37 del ránking de las mejores 100 startups de España. "Somos un equipo de mentes inquietas e inconformistas que consideramos que a tecnoloxía pode axudar a resolver moitos dos problemas cos que os produtores se atopan diariamente no campo", precisa Elio López.

El proyecto de la firma abadinesa fue premiado por Agader por su contribución al desarrollo rural del país y el equipo humano que está detrás de Innogando sigue trabajando para hacer realidad lo que hace tiempo parecía una utopía: llevar los últimos adelantos tecnológicos hasta el campo.