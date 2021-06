Adiós a la herboristería Saúde de As Pontes

Hace 34 años abría sus puertas en un local de la Avenida da Habana de As Pontes la herboristería Saúde, un mítico negocio que acaba de echar el cierre definitivo por la jubilación de su propietaria, Elvira Coello.

"Traballaba de xornalista e debido a un problema de saúde acabei indo a un naturista. Foi entón cando me empecei a interesar polo mundo das plantas", relata Elvira sobre los inicios de un negocio pionero en la localidad.

Recuerda que en un primer momento muchos pensaban que "estabamos tolas" -la tienda la abrió junto a una amiga-, pero poco a poco este tipo de productos naturales fueron ganando en seguidores "e comezaron a venderse nas farmacias, nos supermercados e nas grandes superficies", una competencia que le obligó a reinventarse.

"A diferenza é que nós ademais de vender tamén aconsellabamos á xente", puntualiza Elvira, quien estuvo en "aprendizaxe continuo" asistiendo a todo tipo de cursos durante estas tres décadas, en las que como otros sectores afrontó "varias crises".

En 2005, al saber que la herboristería de Vilalba cerraba, decidió abrir una tienda allí. "A miña sobriña Sabela Coello continuará con ela", avanza, explicando además que tiene previsto poner en marcha un servicio a domicilio "por As Pontes, pero tamén polas parroquias de Vilalba".

Savia nueva para Saúde, un negocio que no se entendería sin Elvira, que inicia a sus 70 años una merecida jubilación. "E non me vou aburrir", dice con una sonrisa.