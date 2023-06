Un adiós especial a la temporada

Con las competiciones ligueras llegadas a su fin en las categorías inferiores, aún queda tiempo antes de que finalice el curso para promover torneos que, más allá de la competición, suponen verdaderas jornadas de convivencia deportiva entre clubes de distintas localidades. Y este fin de semana Vilalba y As Pontes se convirtieron en el epicentro del balón con tres convocatorias que congregaron a un total de 118 equipos.

El Rácing Vilalbés organizó en el campo municipal de A Magdalena su II Torneo Tecnorenova, para las categorías benjamín y alevín, reuniendo a 46 equipos de las cuatro provincias gallegas.

La primera jornada se centró en la competición alevín, en la que el Calasanz se proclamó campeón tras ganar en los penaltis en la final al Residencia A. El equipo A del Vilalbés logró acceder hasta cuartos, donde cayó eliminado.

Un momento del II Torneo Tecnorenova organizado por el Rácing Vilalbés. M.ROCA

El domingo fue el turno de los benjamines, donde el Victoria se impuso (4-2) al Noia. Completaron el podio el CD As Pontes, que fue tercero, y el Lalín, cuarto.

No fue la única cita con el fútbol, ya que el CD As Pontes organizó el I Torneo de fútbol 11 As Pontes Cup, con doce equipos infantiles y 13 cadetes, citando a 500 jugadores y a más de 1.500 personas en O Poboado. En la primera categoría ganó el CD Lugo al Ural y en la segunda la SD Compostela se impuso al Viveiro.

No se quedó atrás el III Torneo de Fútbol Sala Base Lago DVSport, con 47 equipos de 13 clubs —entre ellos, el Grupo Forma-t Vilalba FS, el Concello de Begonte FS, las escuelas municipales del Concello de Guitiriz y el O Esteo FS de As Pontes, además del anfitrión—, repartidos en las categorías biberón, prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete.

Final cadete del torneo organizado por el CD As Pontes. X.FERREIRO

Los pabellones municipal y Monte Caxado acogieron más de 80 partidos. El O Esteo venció en prebenjamín y benjamín, tras ganar al Lugo Sala y O Parrulo, respectivamente. El Ribeira FS ganó en alevín y el Ensino Lago DVSport en infantil —donde el equipo begontés fue tercero y el guitiricense, cuarto—. En cadete, el Vilalba FS cayó en la final ante el O Parrulo. Además, hubo trofeos para los mejores porteros y jugadores.

Próximas citas

El CD As Pontes celebra este fin de semana su sexto torneo de fútbol ocho y el Grupo Forma-t Vilalba estrena un torneo de fútbol sala base el sábado 17.

La cita pontesa será en O Poboado y reunirá a 53 equipos, con competiciones alevín y prebenjamín y exhibición de los biberones, el sábado, y los partidos de alevín femenino y benjamines el domingo. En el pabellón vilalbés se darán cita equipos benajmín y alevín de cinco clubs o escuelas.

Cinco convocatorias para adultos en julio

Una vez que arranca el verano, llega la diversión deportiva para los adultos y el calendario en la comarca chairega se presenta intenso, con cinco convocatorias en tan solo tres fines de semana seguidos, con As Pontes, Begonte, Castro de Ribeiras de Lea, Abadín y Guitiriz como escenarios.

Festas do Carme

No podía faltar el tradicional maratón que se organiza con motivo de las patronales de As Pontes. Arrancará el 30 de junio y se prolongará hasta el 2 de julio en la pista del colegio Santa María. Habrá competiciones masculina, femenina y de veteranos, y casi 4.000 puntos a repartir entre los cuatro primeros clasificados de cada una. Amplían la información en los teléfonos 699.21.92.77 o 687.83.11.06.

Maratón

El Concello de Begonte FS organiza su séptimo maratón del 7 al 9 de julio, que contará también con un torneo de tute paralelo. Los partidos serán en el pabellón de Baamonde. Habrá premios para los cuatro mejores equipos y para los mejores portero, jugador y quinteto. Los interesados pueden inscribirse llamando al 606.85.47.77 o al 696.76.62.57. El plazo límite para hacerlo es el 5 de julio.

Fútbol 7

También del 7 al 9 de julio será el II Torneo de Fútbol 7 que organiza el CD Castro, que en su primera edición fue un éxito de participación. Este año está limitada a 36 equipos y la inscripción está abierta hasta cubrir las plazas. La competición se desarrollará en el anexo de hierba artificial del Municipal Arturo Pereiro. Habrá premios para los cuatro semifinalistas, al mejor portero, al mejor jugador, al máximo goleador y al equipo local mejor clasificado. Más información e inscripciones en el teléfono 627.90.36.92 (Dumi).

Modalidad de 3x3

La asociación cultural A Rumboia de Abadín promueve la segunda edición de su torneo de fútbol 3x3, que se disputará en el área recreativa de A Roxica, en Gontán, los días 7 y 8 de julio. En él se llevarán recompensa los tres primeros clasificados y habrá música y churrasco por la noche. Las personas que quieran participar pueden ponerse en contacto con la organización en los teléfonos 659.17.47.01 o 697.71.73.75 o en su Instagram.

Última cita

El calendario chairego de torneos estivales lo cierra el IV Maratón de Fútbol Sala Guitiriz Vila Termal, de la AD San Xoán. Será del 14 al 16 de julio en el pabellón municipal Jonathan Carro. El plazo para inscribirse finaliza el 12 y habrá competición femenina, con trofeos para los dos primeros, y masculina, para los cuatro mejores. Amplían la información en los teléfonos 660.40.41.97 o 676.54.74.54.