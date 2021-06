Adif se compromete a no suprimir los pasos a nivel en Parga sin el consenso vecinal

El Concello de Guitiriz comunicó este martes que cuenta con el compromiso de Adif de "non executar o proxecto de supresión dos pasos a nivel en Parga se non conta coa aprobación veciñal". "Desde a entidade ferroviaria comprométense a aparcar o investimento en Parga", precisan desde el gobierno local "se nin o Concello nin os veciños e veciñas están convencidos con algunha das diferentes opcións postas sobre a mesa para levar a cabo a supresión dos pasos a nivel ao non contemplarse a construción dunha variante".

La alcaldesa, Marisol Morandeira, ya ha avanzado que le comunicará este acuerdo a los vecinos "e, se o aceptan, o Concello enviará un escrito de obxección a Adif solicitando que non se faga a actuación prevista".

"Sempre quixemos ir da man da xente de Parga e nunca estivemos dispostos a aceptar calquera proxecto que fose contra os seus intereses", precisa la regidora.

PLENO. En 2018 la corporación aprobó una moción oponiéndose al proyecto de Adif de un paso subterráneo, a la que se aludió en el último pleno, en el que el BNG defendió una nueva moción de rechazo a la propuesta de un paso elevado. Esta no prosperó y generó polémica. Se incidió en que no era un proyecto oficial, sino una idea "informal" y PP y PSOE criticaron al BNG por hacer un uso partidista de las reivindicaciones vecinales, acusación que se hizo extensiva a Parganonsedivide, que había organizado una asamblea al tener conocimiento del nuevo plan de Adif, rechazado por quienes asistieron a la reunión.

Desde la plataforma salieron al paso de estas críticas con un comunicado, lamentando "os duros infundios, descualificativos e falsidades lanzados contra Parganonsedivide" en el pleno.