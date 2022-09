Adeus a Remedios Pena Roca, a superavoa de Xermade

Yoseba Muruzabal, o creador dos famosos murais das superavoas, non chegou a pintala. Non a coñecía. Pero se o fixese, non lle costaría nadiña retratala tirando do seu carro de man, feito de madeira polo seu home Manuel. Porque Remedios Pena Roca era en esencia iso, unha superavoa. Unha muller traballadora da aldea. A que collía o machado se facía falta para cortar uns paus para o lume ou a gadaña se había que ir segar unha pouca herba, ou ía apañar uns nabos, ou darlle de comer aos porcos da ceba, ou botar as patacas, ou mondar o horteiro... Ela sempre tiña algo que facer.

A superavoa de Xermade decidía esta fin de semana, aos 103 anos, que xa lle era hora de quedar para sempre no seu benquerido Roupar, de converterse na lembranza máis prezada de todos aqueles que tiveron a fortuna de vela, de sentila, na súa casa do barrio da Riveira, alí onde era máis feliz. Alí, na Riveira, viviu toda a vida, alí casou con Manuel e tivo aos seus tres fillos. Dende alí veu aumentar a familia ata chegar a ser non só unha superavoa, senón tamén unha superbisavoa. 103 anos dan para moito, tamén para chorar por aqueles que marchan antes ca ti.

Remedios Pena Roca, cando cumpriu cen anos. EP

A Remedios non lle gustaba moito iso de viaxar, mais un día tocou marchar vivir coa súa filla pequena a Lugo. E dende alí, dende a capital, podía sentir máis preto a Virxe dos Milagres de Saavedra, da que era moi devota. E dende alí, se había que viaxar para volver a Roupar, viaxábase, cada fin de semana, se podía ser. E cada domingo, había que ir á misa á igrexa de Roupar de Arriba. A mesma onde este domingo, familiares, veciños e amigos despediron á avoa da Riveira, á de Xermade, a unha desas mulleres que é un pouco a avoa de todos.