Adeus a José Lodeiro Gesto

As Pontes entoa hoxe unha canción triste. Cada persoa que o coñeceu toca o seu réquiem. Poida que soe un pouquiño desacompasado. Xa non está aí Lodeiro para dirixir. "Hoxe é un día de profunda dor para todos nós, onde temos que decir o adeus máis amargo ao noso director e mestre José Lodeiro. Grazas polo teu infinito traballo, polo teu cariño e por todo o que nos ensinaches. O teu legado musical será eterno para nós. Mandamos un bico o ceo, sempre ocuparás un oco inmenso no noso corazón, Mestre", escribía a banda escola das Pontes nas súas redes sociais para despedirse dun profesor de música de profesión, pero sobre todo de corazón. Unha mostra de pesar que se sumaba a moitas outras en distintos puntos de Galicia, nada máis transcender este martes o prematuro pasamento de José Lodeiro Gesto aos 50 anos de idade, que este mércores será despedido no cemiterio parroquial de Santa Eulalia de Arca, no Pino.

O mestre de teóricas tocaba o trombón, pero onde realmente se sentía este polifacético músico era creando dende a dirección. Tanto, que fixo o esforzo de viaxar ata Málaga para seguir formándose na materia. Quería ser director, director.

Xa non se escoitará polos corredores da escola de música pontesa o seu falar pousado. Ninguén recibirá unha chamada para unha simple pregunta que acaben sendo 20 minutos de conversa. Mais Lodeiro estará sempre aí, en cada conxunto que interprete un dos seus arranxos, en cada unha as persoas que aprendeu a ler unha partitura da súa man nas clases de linguaxe musical.

Din que os anxos cantan e tocan. Hoxe poden dicir que son un pouco máis afortunados, teñen un novo mestre de harmonía. Escoitade ben, poñede atención, quizais os oiades cando menos o esperades. D.E.P. Lodeiro.