Adeus a Jesús Losada Fernández

Familia, veciños e amigos despiden na tarde deste martes a Jesús Losada Fernández, finado na Casa Alexandro da parroquia guitiricense de Santa Locaia, onde nacía hai 93 anos e pola que traballou toda a súa vida.

Jesús dedicouse á gandería e chegou a ter unha boa granxa de leite, labor que compaxinou co servizo aos demais. Foi concelleiro na época na que Paco Fernández era o alcalde de Guitiriz. Mais o seu vencello coa política, e co Partido Popular, ía ben máis alá desa cadeira no salón de plenos, pois sempre traballou para o partido naquilo no que foi requerido. Porque Jesús era dos que non tiña problema para facer un favor cando podía, deses que tentaba sempre que podía botarlle unha man aos veciños dunha parroquia na que tamén foi presidente da comunidade de montes.

Traballador e tranquilo, non era home de moitas palabras, aínda que cando había confianza, non tiña problema en botar unha boa parrafada. Nas súas máis de nove décadas de existencia, Jesús tivo moitas razóns para celebrar, pero tamén lle tocou vivir momentos difíciles, coma despedir á súa compañeira de vida hai só uns meses.

Este luns, foi Jesús quen lle dixo adeus aos seus para emprendeu o seu último paseo, co bastón colgado do ombreiro (ou quizais sexa o paraguas, que con este tempo nunca se sabe cando poden caer unhas gotas), e acompañado polos seus inseparables cans. Cando chegue ao seu destino, seguro que saudará a Maruja e sentará para botar a habitual partida co Suso. Coma se nunca marchase de Aldar.