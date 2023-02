Adeus a Edelmiro do Curro Vello

Foise Edelmiro do Curro Vello­. Perdeu unha dura batalla que loitou ata o final. Foronse, moito antes de tempo, a súa máis que recoñecible voz, a súa expresividade, as súas lareadas e súa retranca. Marchou un 28 de febreiro aos 65 anos, o xefe do Curro Vello, porque a vida, ás veces, é así de inxusta. E este mércores, 1 de marzo, familia, veciños e amigos acompañarano ás 17.30 horas dende Velatorios Teixido ata a igrexa de San Xoán de Guitiriz.

Edelmiro Porto Corral non naceu no Curro Vello, senón no Acevedo, pero dende o momento que puxo un pé alí, sendo aínda un neno, converteuno no seu fogar. As súas xentes eran o seu equipo, e as súas rúas, a súa casa. El era o primeiro valedor, sempre e ante quen fose, da capital de Guitiriz, onde residiu, traballou e gozou desa vida que tanto lle gustaba vivir.

Adentrouse no mundo profesional xa de cativo no desaparecido taller de Carballiños. E aínda que probou sorte nalgunha outra cousa, ese sería o oficio ao que se dedicaría sempre, no que arranxaba motos e bicicletas e deixa parcheadas infinidade de rodas.

O acondicionamento da Praza do Ecce Homo levou a que se derrubase o edificio do taller, a súa segunda casa, deixando un baldeiro hoxe ocupado por un mural de Diego As, un xardín e unha homenaxe ás augas mineromedicinais do municipio, pero, malia ter que mudarse, non se foi moi lonxe. A só uns metros seguiu facendo o que mellor sabía facer, axudarlle a quen o necesitase.

Se conservades algún artigo promocional do seu taller, dádelle o valor que ten. É a proba de que coñecestes unha lenda. Quen máis podería presumir de ter o seu propio jingle publicitario, cantado por amigos e por el mesmo: "Edelmiro, Edelmiro (vale tamén a versión Clodomiro, Clodomiro), por que tes tantas pesetas?/Porque me paso o día arreglando bicicletas"

A Delmiro gustáballe moito o fútbol, pero non necesariamente o que botan pola televisión, senón o de alí, o que se practica no Suso Cruz, o campo guitiricense que lembra a outro ilustre do Curro Vello co que Edelmiro compartiu alegrías e derrotas na SD Guitiriz, onde xogou durante moitos anos.

Delmiro tamén gozaba moito coas festas, e se era darredor dunha mesa, aínda mellor. As xuntanzas da peña do Curro Vello, as ceas dos homes do Curro Vello (non ían ser menos que as mulleres), as liscadas do Curro Vello, as célebres carreiras de carretillas do Curro Vello non serían o mesmo sen el... Cantas veces formaría parte da comisión do Ecce Homo?

A tribo do Curro Vello non só chora por un veciño. Tamén se lle foi un referente. Ese amigo que sempre está aí. Alá onde queira que estea, seguro que xa andará argallando algo, e de paso enredando a Suso, a Pedro, a Celia e a tantos outros. Porque os xefes, sono sempre. E case sen querelo, acaban sendo mitos.