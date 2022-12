Adeus a Cándido Santomé, cura en Xermade e As Pontes

A súa vida ben daba para un libro coma eses que lle gustaba tanto ler e dos que sempre viviu rodeado. O reverendo Cándido Santomé Castro nacía en Santa Locaia aló polo 1934 e este martes, 20 de decembro, aos 88 anos de idade, marchaba para reunirse con ese Deus ao que lle consagrou a súa vida.

Logo de estudar no seminario de Mondoñedo, localidade na que se ordenaba en 1967, comezaba a súa andaina parroquial polas terras do Freixo e de San Mamede, nas Pontes, concello no que se asentaría e viviría ata hai ben pouco, cando se mudou á residencia do Seminario de Santa Catalina de Mondoñedo, en cuxa capela o bispo mindoniense Fernando García Cadiñanos oficiará o funeral este xoves ás doce. No mediodía do venres, serán os seus veciños e amigos da parroquia xermadesa de Santa Maríña de Cabreiros, da que foi párroco durante máis de dúas décadas, os que poderán lembrar e despedir a don Cándido.

Home de carácter, a don Cándido gustáballe facer e que se fixesen cousas. Pódese dicir, usando unha palabra agora de moda pero que el sempre representou, que era un emprendedor, tal e como o demostrou ao longo de toda a súa vida, como crego, como bibliotecario nas Pontes ou como docente na Pardo Bazán. A bo seguro que cada persoa que o tratou podería poñer algún exemplo de iniciativas impulsadas por el ou que apoiou por entendelas necesarias.

Foron moitas. Na parcela eclesiástica, como por exemplo diversas obras na igrexa nova de Cabreiros, a restauración dos santos da igrexa vella ou a súa mediación co bispo para acadar a musealización desta. E na civil, axudando á fundación aló polo 1997 da asociación de veciños de Cabreiros, entidade viva e vizosa a día de hoxe e á que tivo o detalle de cederlle unha das súas posesións terrenais máis queridas, unha parte da súa biblioteca persoal.

Os libros, sempre os libros, foron esa outra constante na súa vida, coma o servizo a Deus e aos demais. Gustáballe saber para poder axudar e avanzar. Quizais no seu longo camiño tropezase con algunha que outra pedra, pero quedando parado non se consegue nada. E el sabíao ben e sabía transmitilo.

Aqueles que o coñeceron din que era un gran conversador. Desas persoas coas que se podía falar e ás que daba gusto escoitar. Aínda que non sempre se estivese de acordo. Para iso se fala. E seica se lle daba ben o de contar anécdotas. Un antigo compañeiro lembraba o moito que lle gustaba oílo lembrarse de tantos teólogos e cardenais da historia do século pasado que chegou a coñecer persoalmente, especialmente no tempo que botou en Roma. E do célebre bibliotecario do Vaticano, co que conversaba con regularidade. Seguro que volven facelo.

Cabreiros, á que logo sumaría Santa María de Xermade, foron as súas últimas parroquias (tamén pasaría anos antes pola tamén xermadesa de Miraz), ás que se dedicou ata que puido. Non é doado deixar atrás a vocación dunha vida, mais hai só uns meses, no verán, a diócese anunciaba a súa xubilación. Chegáballe o momento de parar e volver onde comezara todo. A Santa Catalina, onde está instalada a súa capela ardente. Descanse en Paz, don Cándido.