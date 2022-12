Adeus ao bar da sorte

Despois de case catro décadas, Moncho Carreiras e Fina Rochela poñen punto e final á súa aventura como xerentes da taberna coñecida como Casa Moncho, en Roupar, no municipio de Xermade. O establecemento é coñecido por repartir unha boa cantidade de cartos en premios da lotaría. Como despedida, a parella organiza este xoves a partir das 20.00 horas unha celebración con pinchos na que estarán presentes dous grupos de música: Axóuxere de Roupar e No Cómbaro das Pontes.

Porén, o peche definitivo do local terá que agardar. Moncho xubílase, pero xa hai uns novos xerentes para o establecemento. "Non me queda pena porque hai unhas persoas que o collen, espero que sexa durante moitos anos", sinala o hostaleiro, que non sabe se os novos administradores, aos que desexou a mellor das sortes, cambiarán o nome do bar.

Fina e Moncho, naturais da propia parroquia xermadesa, recordan con cariño os inicios da súa andanza. Os dous estiveron traballando en Sitges, preto de Barcelona, pero cando tiveron a oportunidade de volver, non o dubidaron. Foi no ano 1984 cando inauguraron Casa Moncho. "Foi unha luz aberta para volver aquí", rememora Fina. O antigo propietario alugoulles o local e con "moito traballo e sacrificio" puxeron en marcha un proxecto que foi mellorando e medrando pouco a pouco.

O establecemento fíxose coñecido, entre outras cousas, por repartir unha boa cantidade de cartos a través da lotaría. Sen ir más lonxe, este mesmo ano deron 671.000 euros nun boleto da Bonoloto. Ademais, en 2021 repartiron máis de 80.000 euros en diferentes premios. Parece que a fortuna estivo do lado desta humilde taberna de Roupar. Curiosamente, Moncho explica que nun primeiro momento estivo "a piques de tirar a máquina de apostas", xa que só selaban "un par de quinielas de fútbol". A parella amosouse orgullosa por "facer sorrir a tanta xente" e só lamentan non ter entregado máis premios. "É a única espiña que nos queda", din.

Despois de tantos anos de xerencia quedan con todos os bos momentos vividos. "O mellor foi a relación ca xente, fixemos moitos amigos", explican. Fina recorda con nostalxia como no bar Casa Moncho tamén creceron os seus fillos xemelgos, Manolo e Ramón, que agora superan os 40 anos.

Aínda que as despedidas nunca son agradables, é certo que Moncho tiña gañas de xubilarse. "Xa me tarda, isto é para a xente nova. Ultimamente non estaba traballando, só atendendo", confesa. A súa muller explica que a hostalaría pode chegar a provocar moita fatiga. "É bonito, pero cansado, son moitas horas e case non tes vida", sinalou Fina, a cal aínda tardará un tempo en xubilarse de maneira definitiva.

No futuro ambos teñen claro que continuarán vivindo en Roupar, sen ningún plan fixo e, por fin, Moncho gozará dun merecido descanso. Entre cantos de taberna, pinchos e gargalladas esperan despedir esta etapa do bar Casa Moncho como se merece para dar a benvida a outra nova. "Eu voume contenta e satisfeita", conclúe Fina Rochela.