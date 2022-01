Adeus a Francisco Díaz, 'Renega'

Noventa e catro anos dan para moito. E Francisco Díaz Díaz, Chiño no mundo do ciclismo, Renega para moitos guitiricenses, soubo vivir cada un deles. Nado na parroquia de Pacios, en Begonte, converteuse hai sete décadas nun veciño máis de Guitiriz, onde na tardiña deste xoves 20 de xaneiro será despedido na igrexa parroquial de San Xoán.

Paco tivo dous taxis, un taller de bibicletas e, xunto á súa muller, unha coñecida droguería no centro da vila durante dúas décadas. Mais sen dúbida, os seus grandes amores foron a música e o ciclismo. Coñeceunos de neno, case a un tempo. Ía a clases de saxofón a Rábade, así que mercou unha bicicleta para ir e vir dende Pacios. E como se adoita dicir, o resto é historia.

Gañou máis de 500 trofeos dando pedaladas, entre eles un terceiro posto na Volta a Galicia cando só tiña 17 anos, cofundou o club ciclista de Xermolos e foi merecedor de varios recoñecementos, coma a distinción ao mellor deportista da provincia ou a homenaxe municipal na I Gala do Deporte de Guitiriz.

Cando, xa octoxenario, os "rodamentos" comezaron a faiar, fíxolle caso ao médico e colgou a bicicleta 'profesional', mais aínda de cando en vez collía a de paseo para facer recados. Quen non lembra a Paco cunha bici pola vila?

E como non hai mal que por ben non veña, deixar as dúas rodas fixo que volvese pensar na música, aparcada dende que tiña 17 anos, e se matriculase na escola de música de Guitiriz. De novo axudou a fundar a orquestra Novedades, que dicía que fora a primeira da provincia, nun tempo no que o resto eran bandas, e mesmo ingresaba voluntario no Exército, precisamente para entrar na banda militar.

Home implicado e colaborador, sempre disposto a botar unha parrafada, tamén formou parte da directiva da asociación de xubilados de Guitiriz e cantou durante anos na coral Xermolos.

Este mércores 19 de xaneiro, ao son dun solo de saxofón e subido á súa benquerida bicicleta de carreiras, rotulada co seu alcume ciclista, Chiño, Paco emprendeu a súa última 'volta', pedaleando ata o infinito con ese recoñecible sorriso iluminándolle a cara.