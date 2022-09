Acusacións entre o SLG e comuneiros de Loentia polo futuro aluguer a Surexport

O Sindicato Labrego Galego acusa á directiva da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Loentia, en Castro de Rei, de "falta de transparencia" respecto á "suposta proposta de alugueiro do monte veciñal por parte de Surexport". E subliñan a "negativa" por parte do presidente e do secretario do colectivo a "dar máis datos ou información sobre esta proposta".

Pola súa parte, Carlos Sinde, que preside unha comunidade de 85 membros, nega as acusacións e remite á "acta legal pola que a asamblea -o pleno ordinario celebrouse no mes de maio- aprobaba por 36 votos a favor e 25 en contra o acordo de aluguer a Surexport para plantar arandos".

Así mesmo recoñece que polo momento hai "un acordo verbal, esa acta e un borrador", xa que o documento final "aínda non está firmado". De feito, Sinde avanza que "cando teñamos o contrato redactado, os planos e toda a información, volveremos a ter unha reunión antes de firmar para explicar tódolos pormenores".

Desde a directiva da CMVMC explican que algúns socios incluían na PAC os terreos que se pretenden alugar, algo que non poderían seguir facendo

A secretaria xeral do SLG, Isabel Vilalba, cuestiona o modelo de expansión de Surexport e reitera a súa petición a que a directiva da CMVMC "actúe de xeito democrático á hora de tomar unha decisión tan importante". Mentres, Sinde explica que parte dos terreos que se pretenden alugar -o total son unhas 60 hectáreas- eran empregados por algúns socios para incluír na PAC, algo que non poderían seguir facendo. E engade que a ducia de comuneiros que hai con gando vacún na actualidade seguirían dispoñendo de fincas, sobre unhas 20 hectáreas.