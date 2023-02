Las acusaciones creen que Ana Sandamil está "más preparada" que en el primer juicio

El abogado que ejerce la acusación popular en nombre de la Fundación Amigos de Galicia en el juicio por el asesinato de la pequeña Desirée Leal, el letrado Francisco Lago, afirmó que, de la declaración realizada por la madre y única acusada, Ana Sandamil, se puede inferir que "parece que la niña era un bien disponible para ella y era ella la que podía decidir acerca del futuro de la niña".

Según Lago, la acusada se quedó "sorprendida" cuando le preguntó si le había pedido "perdón" al padre por la muerte de la niña. "Por qué tengo que pedir perdón por esto", entendió el letrado de sus palabras; "porque es el padre de la niña", insistió él.

Además, hizo referencia a la declaración de la tía –por parte paterna– y madrina de Desirée, porque recibió por parte de la madre unas fotografías de la niña, algo que nunca antes había hecho, un mes antes del fallecimiento. Después de reflexionar sobre ello, recordó, otro tío de la pequeña "pensó que se las había mandado a modo despedida". Según Lago, "eso supone que tenía premeditado lo que iba a suceder, que era acabar con la vida de su hija".

Desde su punto de vista, "se está repitiendo el guion del primer juicio", aunque en esta ocasión la acusada "venía más preparada que la vez anterior". "Me sorprendió un poco la madre. Estaba especialmente refractaria a cualquier tipo de pregunta que se le hacía. No quería responder a las preguntas de la acusación. Me parece lógico. Pero está obligada a decir la verdad. Se trata de una menor, por la modificación que hubo de la ley de enjuiciamiento criminal en el año 2021, tiene la obligación de declarar, porque se trata de un delito grave, de una menor", añadió.

"Lo que me llama la atención es esa estrategia defensiva, de insistir en la muerte accidental por la ingesta de ese líquido", resultado de una mezcla con Trazodona, que la madre tomaba para "poder dormir". A su juicio, "si tiene una amnesia sobre lo sucedido, que recuerde todas estas cuestiones es un hecho determinante acerca de su capacidad".

También reconoció que "está siendo muy complejo no mencionar el juicio del año pasado, pero ha sido declarado nulo y es como si no existiese".

En cuanto a esta segunda jornada del juicio, dijo que es "transitoria", dado que está prevista la declaración de personas del entorno de Sandamil, a modo de "prueba de descargo a favor de la acusada".

El entorno de Sandamil viene "con la lección aprendida”

El abogado que ejerce la acusación particular en nombre del padre de Desirée Leal, el letrado Manuel Ferreiro, opina que tanto la propia acusada como el entorno de la madre de la niña, Ana Sandamil, que está siendo juzgada en la Audiencia Provincial de Lugo por el asesinato de su hija, "vienen con la lección aprendida" a este segundo juicio.

"Notamos cambios con respecto a la versión anterior, pero estamos limitados, porque el juicio fue anulado y no podemos expresarlo", dijo Ferreiro a los medios de comunicación antes de que comenzase la segunda jornada de la vista oral.

"Nosotros como acusación perdemos el factor sorpresa. Nuestra estrategia está encima de la mesa. Adaptan su versión de los hechos a lo que ya saben que vamos a preguntarles", añadió.

De todas formas, precisó que "en líneas generales, la versión es la misma", básicamente que la acusada "no sabe lo que pasó", por su estado mental el día de autos. "Introduce una serie de factores que nosotros pretendemos desmentir cuando declaren los profesionales que la atendieron en meses previos y posteriores", aclaró Ferreiro.

Según el letrado, "la línea defensiva es la misma. Pretenden sembrar dudas sobre las causas del fallecimiento de la niña, sobre la posible intoxicación medicamentosa, que caerán por su propio peso cuando declaren los expertos en toxicología. Pero la base está en defender que la acusada perdió la cabeza, que actuó con privación de sus facultades".

Desde su punto de vista, "las causas de la muerte son clarísimas. Hay un informe de la autopsia que tiene que ser ratificado en el juicio. Entiendo que la autoría también es clara. La única cuestión a debatir, igual que en el primer juicio, son sus facultades psicofísicas".

"Podemos dar nuestra opinión, dar su opinión los testigos, pero al final es una cuestión de profesionales, sobre todo de los psiquiatras forenses, que analizaron su conducta ese día y sus dolencias previas. Determinarán con sus declaraciones cuál era su grado de afectación", concluye.