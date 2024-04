Sin acuerdo en Vilalba para dedicar edificios a un músico y dos escritores

La propuesta, realizada por registro por el Iescha ante el Concello de Vilalba, para denominar la casa de la cultura, una sala del conservatorio de música y la biblioteca municipal con los nombres del músico Santiago Mato Vizoso y de los escritores Manuel María y Agustín Fernández Paz, respectivamente, no salió adelante este jueves en el pleno ordinario al no lograr el apoyo de dos tercios de la corporación por abstenerse el PP.

Para que este asunto viera la luz verde era necesario conseguir un mínimo de doce votos a favor, por lo que fueron insuficientes los nueve de la mayoría absoluta que sumaron el PSOE, Vilalba Aberta y BNG, que coindicieron en argumentar que las personas propuestas eran "totalmente merecedoras" de estos reconocimientos.

La iniciativa de que la casa de la cultura pase a llamarse Manuel María ya se llevó a pleno hace casi cuatro años y tampoco se aprobó porque los populares tuvieron entonces la misma postura que este jueves. Así, José María García-Leira Boado explicó que "hai máis de 20 anos" se realizó una especie de "acordo tácito" por el que no se pondrían más nombres de personas en calles o edificaciones en Vilalba.

"Temos unha postura clara en canto a poñer nomes de persoas concretas, que é algo que está cinguido a un periodo concreto e que nun futuro pode crear polémica", explicó García-Leira, sugiriendo a continuación la creación de una comisión de cultura para que todos los grupos políticos pudieran hacer aportaciones en este sentido y, una vez concretada una propuesta, llevarla a pleno.

La alcaldesa, Marta Rouco, insistió en que no era una propuesta del equipo de gobierno, sino de una asociación y tildó de "incongruente" la postura del PP, al que recordó que el auditorio municipal Carmen Estévez "leva o nome de alguén que o seu mérito é terse casado cun político do PP".

Sí salieron adelante en cambio la desafectación de las viviendas de maestros de la Rúa Quart de Poblet y los proyectos para la reconstrucción integral del puente de A Ribeira, en Samarugo, con un presupuesto de unos 47.000 euros; la repavimentación de la Rúa Conde Pallares y la travesía que une la Avenida Terra Chá y la Rúa Mondoñedo, con 48.000 euros; y la renovación del firme de la vía que sube a la plaza de abastos, los accesos al párking subterráneo y de parte de la Rúa Emigración, con casi 29.000 -este último, incluido por la vía de urgencia-. Todas las obras son con cargo al plan Deputación.

MOCIONES. El PP volvió a criticar la reconversión de dos de sus mociones en ruegos. En la primera, solicitaban la reactivación del programa "O rural máis vivo" y Rouco explicó que, dentro de la negociación para conseguir fondos para las ayudas para las fiestas de las parroquias, se logró una partida para poner en marcha una iniciativa de dinamización rural.

En la segunda, pedía dotar de alumbrado público convencional mediante cableado a Noche, donde el Concello prevé instalar farolas solares -contra las que un grupo de vecinos mostró este jueves su descontento en el pleno ya que consideran que iluminan menos tiempo y con menos intensidad-. "O Concello non pretende prexudicar os veciños, senón solucionar unha situación irregular que vén dada de moitos anos atrás pola que eles non pagaban a taxa de recollida do lixo a cambio de ter luz pública", explicó la regidora, que añadió que "non se pecha a porta a facer unha electrificación nesa zona", pero que ahora el Concello "non ten recursos para facelo".

La moción del PP sobre el Mupav se retiró para "dar un voto de confianza ao equipo de goberno", que trabaja en la disolución del museo local. Sí se aprobaron, con modificaciones en tres, las del BNG sobre el convenio de transición justa en As Pontes, la campaña de la CIG "Stop precariedade, traballo digno", de apoyo a las reivindicaciones de los colectivos feministas por el 8-M y en contra del proyecto de Altri en Palas de Rei.