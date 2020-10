El acuerdo de camioneros y auxiliares con Endesa desbloquea la térmica

Tras seis días de protesta los transportistas, los trabajadores de las auxiliares y el comité de empresa consiguieron llegar a un acuerdo con Endesa y a las 11.00 horas de este martes los camiones del carbón salieron en caravana desbloqueando los accesos de la central térmica y, al mismo tiempo, la negociación.

Los transportistas retiraron los vehículos y la eléctrica se comprometió a reiniciar las pruebas con biocombustibles, que había suspendido por el bloqueo, "a la mayor brevedad posible", así como a retomar el diálogo con las empresas auxiliares, que ya se inició este martes con la primera reunión con una subcontrata, y a priorizar a los camioneros en la gestión de posibles cargas de trabajo.

Con el desbloqueo de los accesos de la central, las bombas de desulfuración de los grupos 3 y 4, las mismas que iniciaron las protestas el pasado jueves porque Endesa las quería sacar de la térmica porque las necesita en otra central de Italia, tienen ahora vía libre, aunque con "garantías". La eléctrica se compromete a su reposición "en caso de que en la evaluación de las pruebas con biocombustibles y viabilidad global se dedujesen necesarias para la explotación de los 1.400 megawatios de la central", un escenario difícil cuando Endesa ya tomó la decisión de no acometer reformas en los grupos 3 y 4 en el momento en el que solicitó el cierre de la central.

Los sindicatos se mostraron conformes con un acuerdo "beneficioso para ambas partes" y que "cubre las solicitudes planteadas por auxiliares y transportistas" y los camioneros fueron optimistas con "unha batalla gañada".

"Mentres Endesa cumpra non vai haber máis problemas. Pero a nosa loita non acaba aquí, segue, porque a nós prometéronnos axudas por parte da Xunta e por parte do Ministerio de Transición Ecolóxica e non imos parar", expresó el portavoz del colectivo de transportistas, Manuel Bouza, que no descartó nuevas movilizaciones.

La concejala de industria de As Pontes, Ana Pena, se mostró tranquila ante un "acordo que satisface ás partes" y dejó claro, una vez más, el apoyo "total" del Concello a los distintos colectivos.

ACUERDO. Endesa inició este martes el diálogo con las empresas auxiliares con Maessa -la firma con más empleados- para concretar el número de trabajadores afectados por el eventual cierre de la central. En los próximos días se sucederán los encuentros con todas las subcontratas y en las reuniones estarán presentes responsables de Endesa, la empresa concreta y la representación sindical con el objetivo de consensuar entre las tres partes los listados válidos.

Con respecto a los transportistas, Endesa se compromete a favorecer su contratación y priorizarlos en las cargas de trabajo que gestione la propia eléctrica en el puerto de Ferrol -Endesa está contactando con empresas para explorar la posibilidad de utilizar su terminal para nuevos tráficos- y a poner en conocimiento de otras empresas a los transportistas locales.

Dentro del acuerdo firmado este martes, además, también se refleja el compromiso de la eléctrica de favorecer la contratación de personal local estableciendo un mecanismo de priorización similar al que ya se realiza en otras centrales que se van a cerrar.