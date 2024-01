Actuación vital para o día a día

O pasado 10 de agosto, o mes por excelencia das vacacións, o Concello da Pastoriza daba comezo a unha actuación de continuidade que poida ser que non resulte excesivamente chamativa, desas que tenden a pasar desapercibidas pero que ao mesmo tempo se botan moito en falta cando non se fan. E é que algo tan sinxelo e á vez tan necesario coma a limpeza das cunetas resulta vital para o día a día veciñanza, posto que mellora a seguridade e facilita os desprazamentos tanto a pé como en calquera tipo de vehículo.

Para a execución destes traballos, cos que ademais se evita o deterioro dos viais ao retirar a maleza e favorecer a circulación das augas de escorrentía, o Concello conta coa colaboración da Xunta de Galicia, que lle ten cedida unha motoniveladora a través de Seaga (Servizo Agrario Galego).

"Para nós poder dispoñer desta maquinaria supón un aforro enorme", aseguran dende o goberno local pastoricense, que agradece a colaboración da Consellería de Medio Rural e a resposta positiva á petición feita polo Concello para facer uso deste servizo que lles evita ter que contar con persoal propio para executalo ou contratar a unha empresa que o faga.

Via limpa. EP

Dende o Concello inciden ademais na importancia que teñen estas intervencións que lles permiten acometer a limpeza daquelas pistas de terra e de saburra que usa toda a veciñanza, pero sobre todo os gandeiros e as gandeiras que traballan día a día nas numerosas granxas que converten este municipio chairego nun dos máis relevantes a nivel galego na produción láctea e en número de animais, ao contar cunhas 30.000 cabezas de gando.

Nos máis de catro meses que leva operando na Pastoriza, a motoniveladora cedida pola Xunta de Galicia realizou xa intervencións en ducias e ducias de quilómetros de viais municipais nas parroquias de Álvare, Aguarda, San Cosme de Piñeiro, Gueimonde, Fonmiñá, Paraxes, Pousada, Baltar, Bretoña, Vián, A Pastoriza,Reigosa e A Regueira.

"Quedan aínda algunhas parroquias ás que intentaremos acudir a comezos do ano 2024, sempre e cando poidamos seguir contando co servizo desta máquina", avanzan dende o Concello, conscientes de que hai máis municipios que teñen solicitado a súa utilización, polo que agradecen especialmente a predisposición da Administración autonómica para atender esta demanda, ao tempo que confían en que poidan dar resposta a outras peticións que, igual ca esta, están pensadas para ofrecer unha mellor calidade de vida a todas esas persoas que apostaron por vivir no rural pastoricense e que día a día axudan a darlle vida.