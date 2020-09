Una actuación de la Guardia Civil en Vilalba, en la nueva temporada de 'Control de carreteras'

La Guardia Civil de Galicia protagonizará la nueva temporada del programa Control de carreteras que la cadena Dmax estrena este domingo con escenarios en Rois, O Porriño y el entorno de Vilalba. El formato, producido por Crop TV, repite escenario con la comunidad gallega, al igual que Madrid y Andalucía, informa la Delegación del Gobierno en un comunicado.

En el programa, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Galicia serán los encargados de mostrar cómo es su día a día y cómo se enfrentan a las peculiaridades gallegas a la hora de garantizar la seguridad vial. Estas nuevas emisiones incluyen casos grabados hace meses en la comunidad, entre ellos el rodado en Rois sobre una intervención directamente vinculada al Camino de Santiago, donde una patrulla da el alto a un usuario de una vía que circula con exceso de velocidad.

El ciclista, de nacionalidad francesa y sin saber hablar español, no entiende el motivo de la parada, por lo que el agente se las tiene que ingeniar para hacerle entender que el depósito de gasolina que ha instalado en su bicicleta es ilegal. Los problemas se multiplicarán para el ciclista cuando le comunican que, por no tener domicilio en España, debe abonar la multa en el momento y no lleva la cartera encima.

Además, se podrá ver una intervención en la A-8, en las inmediaciones de Vilalba, motivada por una mudanza con varias infracciones a simple vista y en la que la Guardia Civil descubrirá al dar el alto al vehículo la deficiente seguridad en la que viajan tanto los ocupantes de la furgoneta como las peligrosas condiciones en las que el conductor pretende realizar el viaje.

En el entorno de O Porriño y tras un operativo destinado a la vigilancia de infractores multirreincidentes, los agentes localizan a un conductor bajo los efectos del alcohol y sin permiso de circulación por habérselo retirado previamente.