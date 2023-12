Actos, luces, belén... e xa é Nadal na Chaira

Si, o Día de Nadal é o 25 de decembro: Pero, cando empeza? Se se mira cara a algunhas tendas, sería ata antes do Samaín, pero na Chaira é sabido que a tempada oficial comeza nese simbólico momento no que se produce o primeiro pase do histórico belén electrónico de Begonte, que este ano acada a súa quincuaxésimo segunda edición e do que se poderá gozar ata o 27 de xaneiro, data tamén prefixada para despedir o Nadal chairego.

E foi este sábado, o primeiro de decembro, como marca a tradición, cando os vellos coñecidos do nacemento ideado polos dous Xosés a comezos dos anos 70 poideron descubrir as novidades desta tempada —hai un novo portal, incorporouse a figura dun pobre de pedir...—, mentres as novas olladas se abraiaban con cada pequeno detalle que fai desta creación artesanal un conxunto único que conta coa declaración de Festa de Interese Turístico de Galicia e que, nun futuro non moi lonxano, aspira a acadar esta distinción a nivel nacional.

Primeiro pase do belén de Begonte. C.PÉREZ

E non é só o nacemento en si, pois ao seu redor foise creando toda unha rede que non deixa de medrar. Se xa son clásicos os certames de arte —as obras poderanse ver a partir do día 27 na sala de exposicións da delegación da Xunta en Lugo e, a partir do 16 de xaneiro, na casa da cultura begontesa—, debuxo infantil, poesía e xornalismo; se o ano pasado se estreaba o mural conmemorativo de Diego As ao pé da N-6; se ese simbólico Camiño do Belén que percorre as 19 parroquias de Begonte se segue a construír coas esculturas de César Lorenzana como simbólicos fitos; en clásica se converterá outras das grandes novidades deste ano, a Alba de Gloria deseñada por Siro e na que se representan 25 persoas estreitamente vencelladas ao belén: fundadores, continuadores, pregoeiros, feitores...

Día 1 de decembro

A apertura do belén poida que sexa a inauguración oficial, pero este ano houbo ata tres oficiosas ao comezar o mes: os actos de acendido de Meira e das Pontes e a posta en marcha do que pouco a pouco tamén se vai convertendo nunha visita obrigada, a Casa de Navidad do Cancelo (Guitiriz).

Rocío e Lois na Casa de Papá Noel, na Casa de Navidad. C.PÉREZ

Todos os días de 17.30 a 22.30, ata o Día de Reis, este recuncho vilarego xurdido case sen querer da especial querencia que sente Se González Roca por estas datas, e polo que o ano pasado pasaron máis de 4.000 persoas, abre as súas portas para que os visitantes se mergullen nunha sorte de parque temático de Nadal que comezan a preparar xa en outubro e que cada vez incorpora máis novidades.

Un photocall, a casa de Brancaneves, o incremento da superficie e das luces ou os novos uniformes identificativos das persoas que colaboran —ademais de Se están Elena, Alberto, Román, Germán, Dani e Tere— son algunhas das incorporacións deste ano nunha montaxe con incontables metros de luces, máis dunha trintena de inchables, unha máquina de neve, a casa de Papá Noel, un nacemento... Non resulta doado dar conta de todo o que hai, así que o mellor é velo.

Acendido nas Pontes. C. ARIAS

Igual que xa se pode ver, e gozar, do alumeamento de Nadal das Pontes, onde o Concello elixía o Parque Municipal como punto de encontro para un evento amenizado polo Rockservatorio, unha proposta musical dos profesores de percusión e guitarra do conservatorio pontés e a actuación do Mago Noel nun espectáculo de ilusionismo que tivo continuación ao longo de toda a fin de semana no festival As Pontes ten Maxia. Un punto de partida para un mes de convocatorias cunha vintena de actos que se pecharán coa Cabalgata de Reis.

Leña Verde tocou no acendido do alumeado de Meira. TEÓFILO LÓPEZ

A tarde do venres tamén supuxo a estrea de máis dun mes de actos en Meira, que se estenderán ata a tradicional representación do Belén Vivente o 6 de xaneiro.

Antes haberá máis dunha decena de propostas que implican a distintas entidades e ao Concello, que o venres 1 se aliaba coma Asociación de Empresarios e Comerciantes (Acea) nun serán de festa que incluíu un obradoiro con Xaneco Tubío, un escape room, a animación de Leña Verde, unha tómbola con agasallos ou a convocatoria do concurso de escaparates.

Hoxe, martes 5

Este martes é o turno do acendido en Vilalba, que dende o Concello se presenta cun recital de panxoliñas ás 18.00 horas, a cargo da coral Luar, na Praza de Santa María, e o espectáculo Mitic Christmas Family no auditorio municipal, ás 20.30 horas. Tamén ata Reis, haberá outra decena de actividades.

E doutros tantos actos gozarán na Pastoriza onde será o sábado 9 cando acendan as luces. Os alumeamentos e as propostas lúdicas non faltarán tampouco no resto dos concellos, con propostas que se irán desenvolvendo ata Reis, sen que falten as visitas de Papá Noel, do Apalpador e, por suposto, de Melchor, Gaspar e Baltasar nas clásicas cabalgatas.

Algunhas propostas a ter en conta Estas datas están cheas de iniciativas de participación social, solidariedade ou premios. Aquí tedes algunhas das propostas que hai.

Comercio

XV Mercado de Nadal de Muimenta. Repartirá 1.900 euros en 19 vales de 100 euros a través das papeletas que entregarán, coas compras, 26 comercios ata o día 5 de xaneiro.

Merca en Vilalba. En Nadal todo o que precisas telo na casa. Durará ata o 6 de xaneiro e concede 2.500 euros en 29 vales —catro de 250, cinco de 100 e 20 de 50—. Haberá que ter tres selos de negocios participantes para participar no sorteo, fixado o día 9.

Concursos

Escaparates. Acea de Meira ten aberto o prazo, ata o día 20, para que os negocios se apunten.

Decoración, de Cohempo. Anima a particulares e a asociacións e clubs das Pontes a decorar casas, balcóns e fiestras. Inscricións, ata o 17.

Decoración, do Concello de Xermade. A cuarta edición, coa inscrición aberta ata o 21, inclúe unha categoría para negocios e asociacións e catro para vivendas: árbore, nacemento, decoración interior e decoración exterior.

Postais. A asociación de veciños de Sancovade promove un concurso, con categoría infantil e de adultos.

Solidariedade

Festival de Asubíos da Chaira. Coty Lamela presenta a cita solidaria a prol da Fundación Meniños, que contará con Os Asubiíños, Xisco Feijóo, membros de A Roda, Astarot, Plan Siberia, Beteluma e Preasubíos da Chaira. Será o 15, ás 20.00 horas, na casa da cultura de Feira do Monte.

Andaina Solidaria. Cruz Vermella organiza a sexta edición o día 17, con saída ás 12.00 na Praza de Santa María de Vilalba, para recadar fondos para a campaña de xoguetes de 2023. Inscricións, ata o 15.

Recollida de alimentos. O Concello begontés mantén a campaña ata o 20. Entrega nas oficinas municipais.

Gala Benéfica de Nadal. A Anpa do IES Pedregal de Irimia de Meira organiza a cita, o día 17 ás 18.00 horas na casa da cultura. O recadado doarase á AECC.

Rastrillo benéfico. A Confraría Nosa Señora do Pedregal promove esta iniciativa, a prol dunha causa solidaria, coincidindo coa feira do día 9.