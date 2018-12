Acosta se estrena con la oferta de mediar por el geriátrico

AS PONTES. Javier Acosta se estrenó el lunes como nuevo edil del PP en As Pontes y se presentó con voz crítica y la propuesta de solicitar una reunión con la Xunta para mediar y conseguir financiación para la futura residencia de mayores, cita a la que el BNG solicitó ser invitado.

El nuevo concejal tomó posesión de su cargo en un pleno extraordinario en el que se aprobó un reconocimiento extrajudicial de crédito de 16.397 euros, para el pago a proveedores, y la cuenta general de 2017.

En el primer punto, respecto a las facturas, la oposición, que se abstuvo en bloque, criticó al gobierno local por «improvisar» y utlizar una «figura excepcional» como es el reconocimeinto extrajudicial de crédito «de forma habitual para pagar facturas».

Desde el equipo de gobierno negaron la improvisación y explicaron que «son facturas presentadas polos proveedores este ano por servizos prestados o ano pasado». «Se as facturas están presentadas fóra de prazo é a única forma», aclaró la teniente de alcalde, Montserrat García.

La cuenta general recibió los votos a favor del PSOE y el BNG, por «ser un documento técnico que non ten moito debate», mientras que Xuntos por As Pontes y el PP se abstuvieron. Unos incidieron en la necesidad de bajar los impuestos y planificar el futuro de un concello en el que «Endesa non vai estar eternamente» y otros hicieron hincapié en la necesidad de elaborar los nuevos presupuestos, en los que el gobierno local aseguró estar trabajando ,al tiempo que destacó que las cuentas reflejan «unha contabilidade saneada e a boa saúde municipal».