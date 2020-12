O acendido das luces inicia un Nadal distinto en Vilalba

Co Día da Inmaculada, Vilalba deu o pistoletazo de saída a un Nadal máis diferente ca nunca debido ás restriccións ás que está sometida a capital chairega desde o pasado mes, pero non por iso será menos especial. Onte, pouco antes das 18.30 horas, prendían as luces dunha das decoracións máis extensas nos últimos anos, un dos obxectivos marcados polo equipo de goberno, que xa "queriamos aumentar antes da pandemia e agora con máis razón", apuntaba a concelleira Antía Rama, que engadía que "a idea é motivar á xente a mercar aquí e, sobre todo, animar aos nenos neste ano tan complicado".

Ademais do alumeado que pendura no rueiro, que se mantén nos mesmos lugares que o pasado ano -Praza da Constitución, Rúa Basanta Silva, Avenida da Terra Chá, Rúa Cidade de Lugo, da Pravia, Campo de Puente, Plácido Peña, Praza de Santa María e de San Xoán-, tamén se instalou decoración en forma de árbores iluminadas, varios "photocall" ou un buzón para Papá Noel e os Reis Magos. E nas parroquias haberá réplicas para que os nenos do rural non se vexan obrigados a ir a Vilalba.

Na Praza da Constitución volve a lucir unha gran árbore de luces de dez metros de altura e como novidade foi colocado un poboado navideño con figuras e casetas.

Pola súa parte, diante da casa do concello locen unhas letras xigantes de Bo Nadal de un por sete metros cunha bóla de 2,5 metros de alto e no parque da gardería pódense atopar árbores iluminadas e unha familia de renos nos que se poden sacar fotografías, ao igual que na Praza de Santa María, onde foi instalada unha gran bóla vermella de catro metros de alto.

No auditorio municipal, ademais, haberá nogais de oito metros e medio e da recén estreada farola da Praza dos Ovos colgan catro bólas luminosas.

ESCAPARATES. Por segundo ano, desde o Concello promóvese o concurso de escaparates de Nadal que, pese a que o prazo de inscrición rematou este martes, "decidimos amplialo, así que hoxe poden continuar enviando as fotos dos seus negocios", apuntou Rama.

As propostas decorativas deben permanecer ata o 6 de xaneiro e serán avaliadas por un xurado profesional que se poderá achegar calquera día e a calquera hora aos escaparates. Os premios son de 600, 400 e 200 euros, mentres que o gañador dos votos populares -en redes sociais- levará 100 euros. O fallo darase a coñecer o día 7 e, polo momento, hai preto de 40 participantes.