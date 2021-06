La Acea de Meira recupera el 18 de julio el San Cristovo con bendición de coches

La Asociación de Comerciantes, Empresarios e Autónomos (Acea) de Meira, en colaboración con el Concello y la parroquia de Santa María, organiza el próximo 18 de julio la Festa dos Coches por el San Cristovo.

Desde la entidad meirega animan a todos a participar en una cita que se celebrará después de muchos años sin organizarse en la localidad.

"Propuxéronnos a idea dende a parroquia de Santa María de Meira e pareceunos unha boa oportunidade para darlle un impulso á hostalería e ao comercio da vila, pero sen masificacións. Non require moito contacto. Que mellor en época de pandemia que celebrar unha festa con distancias, cada un no seu propio vehículo?", explica Diego Méndez, el presidente del colectivo meirego, al tiempo que recuerda que "a festa aos choferes da vila non se celebra dende o ano 1969 en Meira".

"Daquela a participación era grande e ían á bendición todo tipo de vehículos, ata con maquinaria agrícola", dice el presidente de la Acea, que recuerda que en aquellos años había una fiesta y una yincana.

El programa de la recuperada Festa dos Coches de Meira, que se desarrollará en el núcleo urbano, arrancará a las 12.00 horas con un pasacalles y a las 12.30 está previsto que se inicie la bendición de vehículos.

Durante toda las mañana habrá más pasacalles y música para amenizar la jornada, que a las 15.30 horas rematará con un sorteo de 300 euros y la entrega de premios. Se repartirán tres vales de 150, 100 y 50 euros para gastar en los negocios que son socios de la Acea. En total, actualmente suman 150 entre comercios, locales de hostelería y pequeñas empresas y autónomos.