La Asociación de Comerciantes, Empresarios e Autónomos (Acea) de Meira acaba de poner en marcha una nueva iniciativa, a través de la que vende su propio merchandising o productos promocionales con un marcado carácter meirego.

La propuesta cuenta con un doble objetivo, siendo el primordial "dar valor ao concello", además de "buscar unha vía extra de financiación da asociación sen que repercutira nas cuotas dos socios", tal y como explica el presidente de la entidad, Diego Méndez.

Así, se lanzaron a crear una línea de productos "oficiais e exclusivos" de la Acea, un "merchandising meirego" que contó con la participación de tres artistas locales para hacer los diseños: Tomás Cuesta, Tania Villamarín e Mónica Folgueira.

"Queriamos uns produtos chulos, de boa calidade e orixinais. Un produto de valor, tanto na calidade coma no deseño, o que conseguimos coa colaboración destes tres artistas", agradeció Méndez.

"Agora estamos na fase de promocionar o merchandising e de intentar aumentar a gama de produtos"

El catálogo de artículos incluye en este lanzamiento bolsas de tela, camisetas, sudaderas, gorras, puzzles, llaveros, imanes y láminas, con distintos diseños y colores en los que el nombre del concello o el Pedregal de Irima son los protagonistas. Los precios son de lo más variado, desde los tres euros de los imanes a los 30 de las sudaderas.

"Agora estamos na fase de promocionar o merchandising e de intentar aumentar a gama de produtos", explica el presidente de Acea, que indica que las personas interesadas en adquirir alguno pueden hacerlo "por agora" en los establecimientos de los miembros de la directiva.

"Estamos intentando buscar un local para ter os produtos á venda e a ver se podemos falar co Concello para ter unha pequena mostra deles na oficina de turismo, agora nas primeiras semanas para axudar a dalo a coñecer", comenta Méndez, esperanzado en que esta propuesta "teña éxito".

"Queriamos telo listo para antes do Nadal e aproveitar as datas pero non foi posible, pero sí que o sacamos para Reis e xa caeu algunha venda", indica.