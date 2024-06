Accidente en As Pontes: "Me llamó al caer de la moto y no conseguía encontrarlo"

El exconcejal de Deportes pontés Carlos Castro, conocido por su vinculación con el mundo del baloncesto, resultó herido este miércoles tras sufrir una salida de vía con su moto en la carretera que une Os Alimpadoiros, en As Pontes, con el concello de As Somozas.

El pontés, que tiene 50 años, tuvo que ser evacuado en el helicóptero del 061 al Chuac en A Coruña con una fractura de tibia y peroné, después de ser inmovilizado por el personal sanitario y los equipos de emergencias, que reconocían que el desenlace podría haber sido muy diferente si no consiguiese llamar por teléfono para pedir ayuda, ya que la moto no se veía desde la carretera.

Lugar del accidente. C.ARIAS

Difícil localización

Contactó con su padre, que a la vez llamó a la central de emergencias del 112 Galicia mientras trataba de localizarlo. "Me dijo que se cayera de la moto y que estaba hacia el cementerio, pero que no sabía exactamente dónde estaba. Yo vine con el coche e iba para arriba y para abajo y no lo veía, no conseguía encontrarlo, así que lo volví a llamar y fui pitando hasta que me dijo que me escuchaba", relataba su padre todavía nervioso.

El accidente se produjo unos minutos después de las 19.00 horas y, según explicaban desde los servicios de emergencias, posiblemente sucedió porque al pisar gravilla en la carretera perdió el control de la moto, que se cayó por un terraplén y avanzó varios metros hasta que impactó contra un tronco talado. Viajaba en sentido As Pontes.

Gran despliegue de medios

Desde la central de emergencias del l 112 Galicia movilizaron al helicóptero, que trasladó al herido, y a una ambulancia del 061 con un equipo sanitario, además de a efectivos del parque comarcal de bomberos del Eume, a agentes de la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local de As Pontes y a miembros de Protección Civil del municipio.