"Acabamos de incorporar tres equipos muy novedosos"

Hace casi cuatro años que la pontesa Marta Vivero decidió abrir el centro de estética Bouquet en su villa natal y desde aquellas no ha parado de crecer, incorporando todo tipo de tratamientos y las últimas novedades en el sector. La formación continua y la pasión de esta emprendedora por la estética son la clave para que el negocio sea ya un referente.

¿Por qué decidió abrir un centro de estética en As Pontes?

Me encanta este sector y tenía claro que quería abrir un centro especializado solo en tratamientos estéticos, sin mezclarlo con peluquería. Y escogí As Pontes porque es el pueblo donde nací y quiero hacer mi vida aquí y criar a mi niño.

¿Qué servicios ofrecen?

Tenemos una amplia variedad de tratamientos corporales y faciales de todo tipo. Además ofrecemos un análisis personalizado de la piel para determinar qué necesidades tiene cada persona y qué tratamiento es el que necesita.

Bouquet es además un local puntero en aparatología...

Sí, cuando abrí incorporé el equipo de radiofrecuencia Indiba y ahora acabo de añadir tres muy novedosos: uno de nebulización facial, para trabajar pieles con acné, arrugas o manchas; el revolucionario equipo de radiofrecuencia Zionic, para atenuar la celulitis y gran cantidad de grasa; y uno de presoterapia, que ayuda a drenar y a eliminar líquidos.

¿Qué tipo de clientela tienen?

Tanto hombres como mujeres procedentes de As Pontes, pero también de otras localidades.

¿Considera que la formación constante es fundamental en el mundo de la estética?

Por supuesto, este es un sector muy dinámico y las chicas que trabajan conmigo y yo estamos en constante formación para ofrecerles a nuestros clientes las últimas novedades.