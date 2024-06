Una abuela vilalbesa lucha para que la Xunta no dé en adopción a su nieto

Una abuela de Vilalba, de 55 años, ha iniciado una batalla para que la Xunta no dé a su nieto en adopción, un bebé que aún no ha cumplido los dos años y que siempre estuvo bajo la tutela de la Administración, tras dar positivo en tóxicos en el hospital al nacer.

La abuela, que veía al pequeño una hora al mes en el Punto de Encuentro de Lugo, explica que el menor estuvo siempre con una familia de acogida, pero que hace apenas unas semanas ella y su hijo, que está interno en la prisión de Monterroso, recibieron sendas cartas de que el niño inicia un proceso de preadopción con otra familia, lo que significa que se terminan las visitas y que no podrá tener más contacto con él.

"Es muy duro", explica esta vecina de Vilalba, mientras muestra una carpeta llena de peticiones de más visitas y la solicitud de acogimiento por familia extensa. "Me la denegaron, me pusieron todas las pegas: que estaba de baja, que hace poco falleció mi padre que era con quién vivía, que la casa no era apta para un bebé, que qué haría con mi hijo... ", relata.

Reclamará el acogimiento familiar en el juzgado

Y explica que presentó infinidad de alegaciones contra el "informe psicosocial" en el que se basaron y agotó el trámite administrativo, por lo que el siguiente paso será ir al juzgado.

"El último día que lo vi fue el 24 de mayo. Es un niño feliz y estaba tranquila porque sé que estaba bien con esta familia de acogida", dice. "Solo soy una abuela que está luchando para que a mi niño no se lo lleven en adopción y poder seguir teniendo contacto con él y no veo justo que no me den la idoneidad. Si yo lo acojo no puedo tener trato con mi hijo. Es muy difícil pero si hay que hacerlo se hace. Mi hijo ya es mayor de edad y él es un niño inocente ", incide, mientras indica que tiene poco contacto con la madre biológica, que también tuvo visitas con el menor en el Punto de Encuentro.

"Son muy jóvenes —los progenitores del bebé tienen 21 años— y ellos estaban de acuerdo en que solicitase yo el acogimiento. Saben que no tienen opciones", dice mientras echa la vista atrás y habla de su hijo, un niño que le "dio problemas", que se escapó de casa y que tiene expediente en Menores. "Es como una mancha ahora", dice una mujer que está buscando apoyos para conseguir más fuerza en el juzgado.

Una comisión específica con técnicos de las cuatro provincias

En Política Social explican que "as decisións que se adoptan no ámbito do sistema de protección de menores son exclusivamente técnicas", adoptadas por personal especializado que tiene "como prioridade o benestar e o futuro do neno".

Y resaltan que cuando son decisiones "de especial transcendencia" son adoptadas por "unha comisión específica conformada por técnicos das catro provincias galegas".