Aberto o prazo para presentar traballos ao sexto premio Agustín Fernández Paz

O Instituto de Estudos Chairegos (Iescha), o Concello de Vilalba e Edicións Xerais de Galicia veñen de convocar o Premio Agustín Fernández Paz de narrativa infantil e xuvenil pola igualdade, que neste 2022 celebra a súa sexta edición. E igual que en ocasións anteriores, haberá un único premio e indivisible dotado con 3.000 euros máis a publicación en formato físico da obra gañadora por parte da mencionada editora.

Tal e como se recolle nas bases da convocatoria, que se poden consultar nas redes do Iescha, o prazo para presentar traballos está aberto desde o sábado 23, Día do Libro, ata o 12 de xullo, coincidindo co aniversario do pasamento do escritor vilalbés. Poderá participar calquera persoa, independentemente da súa nacionalidade e idade, sempre que presenten obras inéditas escritas en lingua galega, que vaian dirixidas a un público infantil e xuvenil e que conteñan unha temática relacionada coa defensa da igualdade en calquera dos ámbitos.

Deste xeito, a peza coa que se concorre no certame poderá ter unha extensión libre e deberá presentarse encadernada, por cuadriplicado, en papel tamaño A4 impreso polas dúas caras. Ademais, presentarase baixo o sistema de plica, apuntan desde a organización. É dicir, nun sobre á parte no que figurará no exterior o lema do traballo e, no seu interior, irán datos como o título da obra, o lema, unha copia do NIF do autor ou autora, un teléfono de contacto, o enderezo e un correo electrónico.

Os orixinais haberá que remitilos a VI Premio Agustín Fernández Paz de narrativa infantil e xuvenil pola igualdade, Instituto de Estudos Chairegos, á dirección Praza de Suso Gayoso, 1 (Casa da Cultura). Apartado de Correos nº39, 27.800 Vilalba.

A organización dará a coñecer a data na que se celebrará o acto de entrega de premios, no que tamén se recordará a Agustín Fernández Paz

O xurado, formado por tres persoas de recoñecido prestixio cultural, escollerá ao vencedor deste ano, que collerá o relevo de Lois Pérez Díaz -gañador da pasada edición-, e dará a coñecer o seu nome na última semana de outubro, aínda que se reserva o dereito a declarar o premio deserto.

Así mesmo, os creadores dos traballos que non reciban galardón poderán recollelos ata un mes despois do ditame do xurado na casa da cultura de Vilalba.

Pola contra, o escritor que acade a vitoria non só recibirá 3.000 euros, senón que Xerais lle fará entrega de 30 exemplares e celebrarase un acto no que tamén se recordará a Agustín Fernández Paz, cuxa data dará a coñecer a organización.