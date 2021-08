Abre un nuevo tramo de la Senda da Memoria pontesa

El Concello de As Pontes inaugurará este viernes, día 27, un nuevo tramo de la Senda da Memoria, que sumará a los nueve kilómetros actuales que rodean el lago 1,5 kilómetros más.

El nuevo recorrido, bautizado con el nombre de Tramo da Vilabella "en homenaxe aos lugares e ás xentes que alí viviron antes de que a explotación mineira comezase a súa actividade", se abrirá al público a partir de las 11.00 horas, aunque no habrá un acto de inauguración como tal.

Este nuevo tramo va desde la entrada al lago hacia la izquierda, en sentido contrario a los nueve kilómetros que había hasta ahora abiertos, a los que se accede desde la derecha del lago, y llega hasta el canal de desagüe del río Eume.

A lo largo de este nuevo itinerario se colocaron bancos y se instaló un panel interpretativo de la antigua rotopala que se puede observar desde la propia senda a orillas del lago, una imagen de la huella que todavía se mantiene del pasado minero.

Elena López, la concejala de turismo del Concello de As Pontes, animó a todos los vecinos, vecinas y visitantes a "que se acheguen ao lago para redescubrir un lugar clave do patrimonio industrial do pasado da nosa vila e que ten un gran valor medioambiental no presente".

El primer tramo de la Senda da Memoria fue inaugurado en julio de 2017 -cinco años después de que terminase el llenado del lago y de que se abriese al público la playa- y ya se ha convertido en un lugar más en la vida lúdica y deportiva de As Pontes.

La intención del Concello, tras abrir el viernes 1,5 kilómetros más, es continuar trabajando para conseguir el objetivo final, que es habilitar la senda en todo el perímetro del lago artificial, que suma 18 kilómetros en total.

Desde el Concello pontés recuerdan a los usuarios de este nuevo espacio "a importancia de levar os cans atados e de respectar o medio xa que a canle de exceda do río Eume é zona de cría de aves e anfibios polo que estamos a falar dun espazo de vital importancia para a preservación da biodiversidade".