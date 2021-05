Aberto o prazo para optar a arrendar o 'chiringuito' do Cercud de Baamonde

O Centro Recreativo e Cultural de Baamonde, entidade encargada de xestionar as instalacións do club fluvial, ten aberto ata o día 31 deste mes o prazo para presentar as solicitudes de cara ao arrendamento do chiringuito e da terraza do Cercud para a súa explotación durante o periodo estival 2021.

O prezo a pagar pola xestión da caseta metálica localizada nas dependencias da praia fluvial de Baamonde está fixado nun mínimo de 600 euros, podendo os postores ofrecer a cantidade que estimen oportuna. A oferta máis alta será a adxudicataria do servizo, sempre que o ofertante cumpra co resto dos requisitos estipulados no prego de condicións administrativas do proceso.

O arrendamento, que debe ser asumido directamente pola persoa ou entidade adxudicataria, sen transmitirllo a terceiros, farase efectivo durante os meses de xuño, xullo e agosto e podería ser prorrogable tanto ao mes de setembro do presente ano coma a tempada estival do ano 2022, sempre que ámbalas partes así o acorden.

O servizo deberá ter a disposición dos clientes bebida e comida, así como merchandising do Cercud e terá que estar operativo, como mínimo, de 13.00 a 20.00 horas en xuño e de 12.30 a 20.30 horas en xullo e agosto, podendo ampliar o horario como máximo ata as 22.00.

O arrendatario debe facerse cargo tamén da vixilancia e da limpeza das instalacións e colaborará co Cercud nas actividades que se poidan organizar no verán.

As persoas físicas ou xurídicas interesadas en asumir esta responsabilidade poden solicitar máis información ou poñerse en contacto co Cercud a través do correo [email protected] ou chammando ao 676.86.76.16. As bases íntegras poden consultarse na súa web e nas redes sociais.