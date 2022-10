Un vehículo accidentado, volcado sobre su techo y con las puertas abiertas, llamaba desde hace días la atención a cualquiera que circulase por la A-6 en sentido A Coruña, a la altura del área de servicio. ¿Qué habrá pasado? ¿Ha sido ahora? son preguntas que muchos se hacían. Las respuestas son, a priori, sencillas: fue de una salida de vía sin heridos y el siniestro se produjo en torno a la medianoche del lunes al martes.

Sin embargo, la cosa se complica cuando se trata de saber qué fue del conductor. En principio, resultó ileso o no habría sufrido heridas graves, pues al parecer se bajó del coche por sus propios medios, cogió una mochila, dejando otras pertenencias en el lugar, y se marchó cruzando la autovía, para luego perdérsele la pista.

El personal que trabajaba esa noche en la área de servicio oyó un estruendo, aunque en un primer momento no llegaron a saber qué había sucedido, al no estar autorizados a salir del edificio salvo causa justificada. Sí constataron la presencia de la Guardia Civil ya que, apenas unos momentos después de que se produjese el siniestro, pasó una patrulla en una ronda rutinaria. Los agentes, al comprobar que no había nadie en el vehículo, hablaron con algún camionero de los que estacionan allí y con el personal del área de servicio para intentar esclarecer lo ocurrido.

Según fuentes consultadas, el conductor perdió el control del coche cuando circulaba por el carril de acceso al área, impactando tanto con un remolque parado como con el guardarraíl, para luego precipitarse por un desnivel y acabar en una zona verde ubicada entre el acceso y la propia autovía.

Una persona que estaba de turno en las instalaciones en sentido Lugo —al otro lado del lugar del siniestro—, advirtió a los agentes que acababa de ver a un individuo saltar la valla y alejarse por un camino agrícola, al entender que podría ser del conductor.

El Grupo de Investigación y Análisis de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (GIAT) ha abierto una investigación para intentar localizar a quién conducía y aclarar si coincide con el titular de vehículo, una persona con domicilio en Madrid. A la espera de que fructifiquen estas pesquisas, el turismo, que nadie reclamó, fue retirado en la tarde de este jueves por un servicio de grúa.