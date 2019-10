Una vecina del barrio de Cabanela, en la parroquia abadinesa de Vilarente, denuncia los "continuos" cortes de agua de la traída que sufren en su vivienda. "Llegamos aquí el 1 de julio de 2011 y seguimos igual que el primer día", lamenta Gemma Sánchez.

La afectada y su familia se han encontrado, después de varios escritos al Valedor do Pobo, al Concello y dos denuncias a la Guardia Civil, con un problema añadido. Los planos de la traída de agua vecinal de Vilaseñor, Rieiro y Pedrosa solicitados a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, que fue "realizada por el Concello" y data de 1992, no reflejan las viviendas de Cabanela, a pesar de recibir agua del manantial de la Fonte dos Ovelleiros, por lo que la alarma recae ahora en la situación "ilegal" en la que se encuentran.

Así mismo, desde el Seprona indican que tienen conocimiento del caso y que ha sido remitido a las instituciones pertinentes, el Concello y la CHMS.

El culmen de la crispación llegó para estos abadineses de adopción cuando recibieron en 2016 el comunicado de la alcaldía de Abadín a través del Valedor . En ella, se especifica que "o barrio de Cabanela ten servizo de auga" y que para construir la infraestructura "os veciños cederon voluntaria e gratuitamente os mananciais de auga potable", recalcando que "a única persoa que non cooperou foi Gemma Sánchez, nin economicamente, nin coa cesión e dereitos que puidese ter na auga dos tres mananciais usados para a traída veciñal".

La implicada responde con el certificado de empadronamiento, con fecha 19 años posterior a la creación de la traída vecinal de Vilarente, por lo que sería imposible que pudiese cooperar. Y, además, denuncia que de un tiempo para aquí "los cortes se producen más a menudo", por lo que "no sabes cuando podrás hacer uso del agua porque tus necesidades básicas dependen de otros", critica. Y achaca las faltas de agua a "un uso indebido de la traída" por parte de terceros, algo que ya notificó en su momento a la Guardia Civil, "pero sin nombre y apellidos, no hay denuncia", lamenta.

En ese punto coincide también el alcade abadinés, José María López Rancaño, que indica que "se hai cortes é porque alguén fai mal uso da auga e contra iso, o Concello non pode facer nada".

Por otra parte, tal y como explica la afectada, losde Vilaseñor, Rieiro y Pedrosa se encontrarían en un estado "alegal", ya que la concesión de aguas, realizada en 1992 a la entonces Confederación Hidrográfica del Norte, "es preciso renovarla cada cierto tiempo y eso no se hizo", puntualiza.

Rancaño, por su parte, justifica que algunos de los barrios de Vilarente reciben agua de la traída municipal —del monte Argán—, ya que la Fonte do Ovelleiro "non dá para toda a parroquia", mientras que en el caso concreto de la vivienda de los afectados no puede recibir agua de Argán "a causa dos niveis".

Por último, el regidor espera que "ao chover" estos vecinos encuentren la solución a su problema, mientras ellos continúan sin saber si mañana saldrá agua potable de sus grifos.