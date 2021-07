Abadín ofrece un curso pionero de salud y seguridad en realidad virtual

Abadín acaba de convertirse en el primer concello de toda la provincia de Lugo en testar un curso pionero de salud y seguridad en realidad virtual inmersiva, una formación que imparte Estudios Rafer de Vilalba, a través de un sistema novedoso en Galicia que permite "mellorar a capacidade de reacción en situacións de risco e perigo"·.

"Somos a única empresa da comunidade que empregamos unha tecnoloxía que permite simular escenarios altamente realistas para poñer en situación aos alumnos e así garantir o impacto das formaciones", explica la directora de la academia vilalbesa, Begoña Gaute, que es a su vez concejala de Abadín, y la que trasladó al Concello la existencia de este sistema.

"Viñeron a facernos unha demostración. É sorprendente e unha experiencia moi realista", explica el alcalde, José María López Rancaño, quien tuvo ocasión de colocarse las gafas de realidad virtual a las que ya están accediendo una decena de vecinos de este municipio chairego a través de un curso "totalmente gratuíto".

"Gustounos moito, aprendemos coñecementos moi importantes", aseguraban minutos antes de iniciar la segunda sesión, reconociendo que al principio les daba "impresión pola novidade", pero que "repetirían seguro".

Y es que en este primer taller de seguridad y salud -habrá más a partir de septiembre-, los asistentes han podido aprender a apagar correctamente un incendio con diferentes extintores y en varios escenarios o a reanimar a una persona -con un busto interactivo sensorizado-, no solo teóricamente, sino también de manera práctica, virtual y lo más parecido a la realidad posible.

"Os conceptos quedan moito máis interiorizados deste xeito", asegura Begoña, indicando que lo ideal para este tipo de formaciones, es que se organicen grupos de «entre dez ou doce persoas» para que todos puedan estar "coas gafas como mínimo 15 minutos para vivir en primeira persoa esta experiencia".

Además de verse en diferentes situaciones de riesgo -hay 13 simulaciones posibles y dentro de cada uno de ellas múltiples opciones-, los asistentes pueden comprobar los fallos y aciertos de sus compañeros, ya que lo que ellos ven a través de las gafas se proyecta en una pantalla.

"Ademais da realidade virtual este programa permite facer unha gamificación de datos e ofrecer resultados aos alumnos. Se son aptos ou non aptos e, en caso de selo, fanlle diferentes consideracións", añade la directora de Estudios Rafer, destacando que en caso de no hacer correctamente lo que se espera en cada situación de riesgo "acaban no hospital".

"Cremos que a metoloxía learning by doing incrementa a retención facendo máis eficaz a formación", concluye Begoña. Animando a todo tipo de entidades a descubrir este "aprendizaxe experiencial". Algunos concellos de la zona ya han mostrado su interés de cara a septiembre.