Abadín impulsa una plataforma para la venta de grelos a través de internet

El Concello de Abadín está ultimando los detalles para la puesta en marcha de una plataforma de venta online de grelos para que los productores del municipio puedan dar salida a sus cosechas ante la imposibilidad de organizar la tradicional feria Expogrelo de Abadín o de distribuir sus productos entre la hostelería, dadas las restricciones a las que está sometido el sector.

"Esta é unha iniciativa que xorde co ánimo de que as greleiras de Abadín sigan vendendo pese a non celebrarse a feira", precisa el alcalde de Abadín, José María López Rancaño, que recuerda la importancia de este evento, ya no tanto por las ventas en sí, sino porque permitía establecer contactos para futuras transacciones.

"Houbo unha reunión coas greleiras e pareceulles ben a idea e agora temos unha empresa acabando de preparar a páxina, Expogrelo.com, que xa está en probas", apunta el regidor. Rancaño hace además hincapié en que este nuevo sistema de venta supone una vía más para promocionar el producto local, que cuenta con IXP, y avanza que el Concello hará todo lo posible para darle difusión.

El Concello está negociando con empresas proveedoras los embalajes y los envíos, que se centralizarán en una de las naves de Gontán

"A nosa idea é manter esta plataforma no tempo se funciona e que isto só sexa o comezo de futuras actuacións", precisó Rancaño, que no descarta la idea de ampliar la oferta e incluso de que otros negocios del municipio puedan incorporarse también para comercializar sus productos.

Las encargadas de testar su éxito serán una veintena de greleiras que ya han mostrado su interés en sumarse a esta iniciativa, en la que el Concello asume los costes del embalaje y los envíos, que deben garantizar la preservación del producto.

El Concello está en contacto con varias empresas, con el fin de diseñar un embalaje único. "Queremos que sexa un envase bonito e se identifique co grelo, ademais de adecuado para o seu transporte", apunta el alcalde, que también está negociando con varias firmas la distribución. Su idea es centralizar los pedidos en una nave del campo de la feria de Gontán. Los productores depositarían allí las madas encargadas para que la empresa responsable del transporte las recoja y reparta.

A dos euros el manojo

En la plataforma el grelo de Abadín, independientemente de quien sea el productor, se comercializará a un único precio, fijado en dos euros. Una vez que el cliente lo abone, el dinero lo ingresará directamente el vendedor, previo descuento del porcentaje de las gestiones.



Cosechas

Las lluvias y las nevadas de este invierno no han favorecido una buena cosecha, por lo que una parte del producto se ha perdido en las fincas.