Abadín, epicentro del automóvil

La primera edición de la Festa do Motor Abadín sobre Rodas reunió a unas 500 personas en Gontán, donde disfrutaron de una jornada en la que los grandes protagonistas fueron los coches, con permiso de la música y de la comida, además del buen ambiente que se respiraba en un evento que congregó a los amantes del motor de Terra Chá y de también de otros puntos de España.

José Miguel Rodríguez, uno de los organizadores —junto a su hermano Joel y a su amigo Roberto Paz, que no pudo asistir—, explicó su alegría al conseguir "reunir a tanta xente que teña paixón polos coches e polo automobilismo; somos arredor de 500 persoas". También apuntó que debido al Rally San Froilán "houbo xente que non puido vir, xa que participa e estes días ten os adestramentos previos".

La cita se inauguró con un recibimiento en Abadín a los participantes de la exposición de turismos, empezando ahí un recorrido en caravana en el que se expusieron coches de muy alta gama tales como un Mazda RX7,un BMW M2 Manhart, del que solo existen diez unidades, o varios Porsche.

Tras su llegada a Gontán, los vehículos quedaron expuestos a lo largo de toda la jornada, para que los asistentes pudiesen disfrutar de ver de cerca estos modelos poco habituales en el día a día.

El plato fuerte en el plano automovilístico fue el Motor Show, en el que hubo exhibiciones de distintas disciplinas de automovilismo como drift, karts y la participación del joven motorista Fran da Silva, de solo siete años, que ostenta los títulos de campeón gallego y del campeonato VFTiming Challenge de minimotos, lo que lo convirtió en el gran atractivo de esta demostración de conducción.

El broche del evento, ya en la verbena, fue el sorteo de un BMW 320 Ci E46 Drift Car, coche preparado para esta disciplina y de gran valor en el mercado.

A pesar de ser el motor el centro de atención, la música hizo acto de presencia, a cargo del grupo Amazonas, tanto en la vermú como en la verbena. También tuvo espacio la comida, una de las actividades más valoradas. Y la opinión resultó prácticamente unánime: "Todo estaba muy bueno, se comió muy bien y no faltó de nada", decían algunos comensales, dando su aprobación al menú de entrantes, paella y churrasco.

Un momento de la comida celebrada en la primera Festa do Motor Abadín sobre Rodas. D. CENDÁN

Los asistentes a esta fiesta del motor no escatimaron muestras de afecto a los organizadores: "Isto que fixestes é enorme; non sodes conscientes do que facía falta algo así, e vós conseguístedelo", agradecía uno de los asistentes, abranzando a los organizadores.

Álex Anido, vecino de Vilalba, decía que este tipo de eventos "son algo moi grande para as persoas ás que nos gusta o mundo do motor", además de explicar que se deberían "facer máis, como tres ou así ao ano, pero por desgraza hai poucas iniciativas así por aquí".

Así mismo, un grupo de amigos de Lugo mostraba su deseo de que "esta iniciativa siga en marcha e conte con máis edicións, unha ao ano como mínimo", añadiendo que es una fiesta "que se agradece e se desfruta moito".

La cita se despide este domingo en el circuito de A Pastoriza, con tandas privadas para los que asistieran a la comida del sábado con el único requisito de abonar 20 euros de seguro en caso de no tener uno vigente, cerrando así el primer Abadín Sobre Rodas de la mejor manera posible, conduciendo y disfrutando de la velocidad y la adrenalina.