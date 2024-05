Abadín | Expogrelo, 18 anos impulsando un produto local convertido en símbolo

Nunha aposta por poñer en valor o produto local e por impulsar o sector primario, o Concello de Abadín estreou o 18 de febreiro de 2006 Expogrelo e, dende o principio, foi un éxito, que se sumou a outras convocatorias claves no calendario do municipio como a Feira de Santos de Gontán.

Un total de 17 agricultores comercializaron 2.000 quilos do manxar verde por excelencia na primeira feira monográfica de exaltación deste produto e dende o goberno local xa mostraron a súa intención de darlle continuidade. Hoxe, 18 anos despois, Expogrelo é unha cita consolidada que mira ao futuro co obxectivo claro de conseguir relevos para seguir soprando candeas.

Orsita Sierra é unha das produtoras que estivo en todas as edicións de Expogrelo e pode presumir que dende o primeiro momento foi das que vendeu todo. Quizais por iso defende que a feira, ademais de ser un escaparate para o concello, foi un revulsivo para moitas economías. "Había un bo produto e fíxose un bo márketing. Non sei cal é o segredo dos grelos de aquí. Son bos de por si, véndese só se é bo, brando, verde e sen ácido, pero sen o boom da feira e a publicidade dos medios de comunicación non nos coñecerían tanto", opina.

"Eu plantaba para autoconsumo, pero a raíz de aí , da primeira feira, empecei a vender para fóra", explica. E as cifras multiplicáronse. Tivo anos nos que chegou a facerse con dúas fanegas de terra para crear inmensos campos verdes que despois preparaba, en gran parte, para mandar a Barcelona.

"Non levaba a conta, porque sempre vendimos por madas, pero podería comercializar 3.000 quilos de grelos dependendo do ano. Pero teño xente maior na casa e fun deixando de plantar tanto", di esta produtora, que continúa sendo unha habitual da feira e segue tendo moitos clientes fixos.

Durante estes 18 anos os grelos de Abadín foron gañando terreo. Primeiro integráronse na IXP Grelo de Galicia, o que lles deu máis fama garantindo a súa trazabilidade, e tamén probaron as novas tecnoloxías a través dunha plataforma de venda por internet durante a pandemia. Pero non chegou a despegar con forza. "O grelo é un produto de tempada, perecedoiro, e os produtores témolos como un complemento a economía familiar, pero non nos dedicamos a eles en exclusividade", di Orsita, que asegura que o futuro realmente está aí para o que viva diso, pero sinala que o gran hándicap é a falta de relevos. "É complicado en xeral no rural e os nabos son escravos, chova ou neve tes que coidalos", asegura.

O ciclo do grelo arranca coas plantacións a finais de agosto —algúns retrásanas a mediados de setembro para que non "envellezan tan pronto"— e aos poucos días nacen. Primeiro brota o nabo e da flor sae o grelo, aí por xaneiro ou febreiro, coincidindo co Entroido e coa tempada dos cocidos. Neses meses necesitan auga, e tamén frío para que se "renoven", pero nun equilibrio perfecto que non os queime nin "os afogue".

José María López Rancaño, dende o Concello, fai un balance positivo: "Os obxectivos conseguíronse con creces. A idea dende o principio era facer unha aposta firme e continuar coa feira, que é outra fonte de ingresos e un complemento para os veciños e un reclamo para achegar á xente á feira de Gontán, que se fai o primeiro e o terceiro sábado do mes".

"Estamos moi agradecidos a todas as greleiras que colaboran", di o rexedor, que recorda que Expogrelo só se deixou de celebrar pola pandemia e que continúa coa mesma forza. Nesta última edición, a da maioría de idade, volvéronse vender 2.000 quilos e houbo tres incorporacións: Remedios Prieto, Chus Rego e Evangelina Cruña. "O reto é conseguir facer unha lonxa de venda en Gontán para afianzar as vendas", di o alcalde mirando ao futuro.

Abadín, en 18 anos

1. Ola

Un veciño de Corvite, Magín Rus, iniciou a restauración dun antigo muíño co fin de convertelo nunha aula etnográfica. Hoxe continúa funcionando e recibindo escolares.

2. De pequenos...

Alumnos do Ceip Aquilino Iglesia Alvariño quedaron entre os 30 finalistas dun certame nacional de contos solidarios organizado por Radio Nacional.

3. ... E maiores

O Concello recibía os primeiros fondos para iniciar as obras da casa da cultura para reconvertela en centro de día. Con motivo destas obras a biblioteca trasladouse á antiga cámara agraria. Abriu en 2008.

4. De premio

A Federación de Comercio sorteou varios premios e un coche quedou en Abadín. Repartiu o boleto o establecemento de roupa Susbel e a gañadora foi Gumara Carracedo Román.

5. Por escrito

Diocese e veciños cooperan para rehabilitar a igrexa de Fanoi. O convenio inclúe unha achega de 80.000 euros.

6. A anécdota

José Antonio Gómez era o organizador da baixada de carrilanas e ese ano foi tamén un dos participantes cun vehículo de madeira. Era a quinta edición.

7. De fóra

O Xacobeo rehabilitou a antiga escola de Gontán cunha partida de 340.000 euros para abrir o primeiro albergue de Abadín. Na comarca xa existían o de Vilalba e o de Baamonde e no concello, cos anos, abríronse tres privados. Dispón de 30 prazas e abriu a principios de 2007.

8. Protagonista

Atilano Rivas Iglesias, de Galgao, cumpría 109 anos, converténdose no avó da Terra Chá e nunhas das persoas máis lonxevas de España. Morreu en 2007.

9. Fume

A xigantesca antena de comunicacións da Graña, unha das tres construídas polos alemáns nos anos 40 na Chaira para guiar barcos e avións por medio mundo, caeu en marzo. Anunciouse un proxecto para darlle unha segunda vida pero non se fixo.

10. Nubes e claros

A autovía do Cantábrico estaba en plena construción e acaparaba titulares. A A-8 pasa polas parroquias de Quende, Fraiás, Abadín, Candia e Castromaior e polo alto da Xesta, o que se converteu nun dos puntos máis conflitivos dunha autovía na que a néboa obrigou en moitas ocasións a cortar o tráfico.

11. No bandullo

O Concello organizou un curso de cociña e elaboración de conservas artesanais no colexio. O obxectivo era impulsar os produtos locais.

12. O titular

Un camionero de Abadín superó en diez veces la tasa de alcohol permitido. O condutor, de 43 anos e veciño de Abadín, foi detectado circulando a bandazos, de aí que os que circulaban por detrás no se atrevesen a adiantar por temor a un accidente.

13. Industria

se ano anunciouse que a parroquia de Fraiás albergaría un polígono industrial de nove hectáreas, que promovería a Sociedade Urbanístca Provincial (SUP) da Deputación. Nunca foi unha realidade.

14. A Deus rogando...

A comunidade de montes de Labrada e a asociación ecoloxista Adega pedían que cesase a actividade nunha canteira do Xistral, nun contorno declarado LIC e incluído en Rede Natura.

15. Soa ben

O Entroido de Abadín xa estaba collendo fama. Ese ano presentáronse 60 propostas diferentes. Co tempo, o animado desfile converteuse nun dos de máis reclamo de toda a comarca chairega.

16. Con historia

Mondoñedo e Abadín chegaron en 2006 a un acordo sobre o límite municipal. O Instituto Geográfico y Catastral encargouse de definir a delimitación. A polémica xurdira sete anos atrás a raíz da instalación de varios parques eólicos na zona.

17. Deporte

O Abadín CF, que comezaba unha nova tempada en Terceira Rexional cun equipo renovado, tivo que disputar os primeiros partidos como local no estadio do Cospeito, xa que o seu estaba en obras. Xa sucedera a tempada anterior.

18. Adeus

Máis de 70 persoas participaron nunha comida de despedida ao xefe da oficina auxiliar de Correos de Abadín, Gonzalo Goás, que se xubilou tras máis de 35 anos entregando as cartas no municipio.