Abadín amosa un "testemuño" das roupas femininas do Lugo de antano

"O que tratamos é de achegar pezas que sexan testemuño de cada zona", resume Teresa Astorgano, do colectivo Traxandaina, sobre a escolma de vestimentas que se expoñen dende onte ao día 26 -pódense ver de luns a venres, de 9.00 a 14.00 horas- na casa do concello de Abadín coa mostra O traxe festivo da muller aldeá, nas terras de Lugo.

Máis dunha ducia de modelos, dos ao redor de 30 que a entidade foi recompilando ao longo dos anos, compoñen esta exposición promovida por El Progreso e Traxandaina, coa colaboración neste caso do Concello de Abadín e enmarcada nos actos do Xacobeo 2021-2022 da Xunta de Galicia.

"Son vestimentas de toda a provincia de Lugo", detallou Astorgano. Así, hai pezas e traxes recollidos na zona, en Muras, en Castro de Rei, en Xermade, en Meira ou en Vilalba, aínda que, como precisou a coordinadora da mostra, é no Camiño Francés onde se localizaron a maior parte das pezas. Pola contra, bota en falta máis da zona da Ribeira Sacra.

Ese é un dos fins da mostra, non só visibilizar e pór en valor esta parte da historia, senón tamén animar ao veciños a achegar as pezas que conserven nas casas para que non se perdan.

Especialmente relevante sería atopar roupas masculinas –na mostra só se inclúe un traxe–, xa que estas apenas se conservan, ben porque se queimaban ou as aproveitaban os fillos ou ben porque as levaban cando emigraban e se desfacían delas ao chegar ao destino. A este respecto, o xefe territorial de Presidencia en Lugo, Gerardo Criado, lembrou que só en 30 anos, de 1890 a 1920, 1,2 millóns de galegos emigraron a América.

Criado aproveitou a inauguración da mostra para felicitar aos seus promotores e para amosar a disposición da Xunta a colaborar con iniciativas coma esta, que supón "un traballo enorme de recuperación das tradicións".

No acto tamén estiveron presentes o director comercial de El Progreso, José María Álvarez Vilabrille, o concelleiro abadinés Ramón Ramil e o alcalde, José María López Rancaño, quen animou aos veciños a visitar a exposición e a dar a coñecer as pezas que poidan ter gardadas nas súas casas.

A posible compra, o préstamo, a cesión ou a reprodución son as opcións cos que traballa Traxandaina, cuxos traxes festivos da muller aldeá tamén se poderán ver en Quiroga, do día 29 ao 10 de setembro; e en Begonte, do 12 ao 24 de setembro.