Aagesen se interesa en As Pontes por la futura central de hidrógeno verde

La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, participó este jueves en una reunión en la que pudo conocer con más detalle el proyecto de Reganosa y EDP Renovables para instalar una central de hidrógeno verde en As Pontes, iniciativa a la que el Ministerio Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Perte de Renovables, acaba de conceder una subvención de 24 millones de fondos europeos.

Aagesen, que visitó la sede de Seara, en el polígono de Penapurreira, acompañada del delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, mantuvo un encuentro con el alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, y con representantes de las firmas promotoras del proyecto H2Pole, para después mantener otra reunión con el tejido empresarial local y abordar líneas de trabajo para la transición energética.

"Galicia está preparada para liderar este movimiento de transición energética que genere cadena de valor industrial y conocimiento", aseguró la secretaria de Estado de Energía en un recorrido por distintos puntos de Galicia, en los que pudo conocer de primera mano diferentes proyectos en los que se trabaja en la comunidad.

González Formoso agradeció a Aegesen su "presenza e dispoñibilidade", así como su "compromiso" con As Pontes, "un pobo que é unha referencia enerxética dun modelo baseado no carbón, actualmente en transición, pero tamén dun modelo xerador de enerxía a través do gas natural, da auga e do vento, que non lle ten nada que envexar aos grandes polos europeos de produción enerxética", aseguró el alcalde pontés y presidente de la Diputación de A Coruña.

"Faltábanos outro elemento, o almacenamento enerxético, que ten forma de hidróxeno. É a gran aposta do goberno e sobre a que a comarca de Ferrolterra vai ter moito protagonismo, tanto na fabricación de compoñentes como na xeración e almacenamento de enerxía como na súa comercialización", precisó Formoso, que ve en el proyecto H2Pole "unha alternativa enerxética de futuro, sen emisións de CO2 e con capacidade de subministro moderno para toda a industria galega".