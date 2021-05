Localización

Despois de quedar illada pola construción da AG-64, a Deputación da Coruña realizou obras para reconstruír a estrada de acceso á fonte, a DP-7002.



Turismo medicinal

As primeiras referencias documentais son do século XIX, aínda que foi a comezos do XX cando se constata un turismo mineromedicinal dende toda a comarca de Ferrolterra.

Curiosidade

A Fonte das Buliqueiras, o manancial pontés de augas ferruxinosas, está ligado ao uso terapéutico das súas augas. Un líquido que se cre dende tempos inmemoriais que ten efectos beneficiosos para a saúde e que axuda a mellorar ou curar doenzas como a anemia ou a tuberculose.

Esas bondades foron as que propiciaron que este enclave —ao que dende 2015 se pode acceder dende a DP-7001, a vía que une As Pontes con Momán, tomando un desvío hacia a DP-7002, da que hai que percorrer 750 metros a través dunha estrada sinuosa rodeada de vexetación e de impoñentes vistas da autovía, do lago e a central térmica— se convertirse en lugar de peregrinación a finais do século XIX e principios do XX.

Os enfermos subían dende distintos recunchos da comarca pola estrada que fora construída no ano 1902 dende a Rúa de Trala Ponte, no barrio da Vila, subindo pola Mourela, ata a fonte, e rematando nunhas escaleiras de pedra que todavía permanecen no mesmo lugar.

É alí onde segundo contan as historias as mozas pontesas recollían auga en botellas por dez céntimos cada unha para os enfernos que non se podían achegar ata unha contorna á que aínda se despraza xente que cre dirmemente nas bondades das augas da Fonte das Buliqueiras.