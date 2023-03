8-M: a muller chairega encabeza o cambio

Falar de 8-M é falar de igualdade, de loita e de alzar a voz, máis se cabe que o resto de días do ano. E isto é algo que se sabe na Chaira, e que se leva a cabo con orgullo, e sobre todo coa certeza de camiñar cara a unha sociedade igualitaria, con actos e charlas que buscan enxalzar e reivindicar a figura da muller e a súa importancia.

O IES Fonmiñá da Pastoriza xuntou catro exemplos de superación e de que os traballos non teñen xénero nunha charla onde animaron os rapaces a "loitar polo que lles gusta sen reparar no que digan os demais".

Unha delas foi Diana Gesto, que traballa como enxeñeira técnica nun hospital e está "orientada na electricidade", aínda que ás veces "toca facer de todo, ata de fontaneira ou de mecánica", expón sobre o posto. "Á xente parécelle raro ao principio, pero despois acostúmanse e es unha máis", apunta.

Charla no IES Fonmiñá. DIEGO CENDÁN

Lola Eiras, empresaria e responsable de loxística-almacén de Eiras Distribución, foi outra das relatoras. A meirega apunta que "na empresa nunca vin cousas así, pero si que se notan comportamentos peores fóra, como cando colles o teléfono e preguntan polo xefe, incidindo en que sexa un home".

"Si que recibín algún comentario do estilo de ti non das metido o camión aí, acompañado de risas, pero eu canto máis me din que non podo facer algo máis me motivo", conta Rocío Goyos sobre o seus inicios como camioneira, oficio no que a súa familia sempre a apoiu e no que ela puxo moito empeño, a pesar de que "somos moi poucas mulleres no sector".

Laura Vallejo pechou a charla falando cos alumnos sobre as redes sociais, e empregando a súa faceta como influencer forestal para explicar como deu o salto da cociña —estudou e traballou no sector— á motoserra e ao monte, contando que nos inicios lles tivo que mentir a seus pais sobre a onde ía. "Son unha das poucas motoserristas de España e ao principio foi duro facerse un sitio e explicarllo á xente, pero agora é fácil", apunta.

Así, a charla, promovida polo centro e o Concello, tivo unha dobre función, a de concienciar aos alumnos sobre a igualdade e a de animalos a "seguir cada un o seu camiño e rachar estereotipos".

Presentación en Vilalba do libro 'Irmás'. DANI CABO

Os concellos de Castro de Rei, Cospeito, Vilalba e Begonte tamén lle quixeron dar visibilidade ás mulleres, e fano todos eles en formato audiovisual.

Castro de Rei presenta o xoves 10, ás 21.00 horas na casa da cultura de Castro, o seu documental Coidadoras, no terceiro ano que conmemoran o 8-M cunha peza deste estilo.

Así, Filme Fotografía e Rubén García Videógrafo retratan sete coidadoras —algunhas no domicilio e outras profesionais— que contan a súa experiencia e as súas vivencias.

Unha delas é Rocío, que coida a súa nai, dependente ao ter esclerose, e que explica que lle ten que axudar «en todo, o que me impide ter un traballo a xornada completa e me limita moitísimo a vida social, xa que só acepta que a coide eu e a veces faise duro».

Pola súa parte, o Concello de Cospeito vai lanzar seis vídeos, que se reproducirán na casa da cultura do municipio este mércores ás 18.30 horas, e que poñen o foco en cadanseu ámbito e idade para tratar a igualdade de xénero.

Cea da Muller de Xermade. C.PÉREZ

Unha das pezas, que xa está en redes, é da xuventude que visita cada venres a discoteca Hermo. Entre as protagonistas atópase Belén, veciña cospeitesa que ve "con moi bos ollos a iniciativa, xa que é necesaria para concienciar", á vez que indica que a ela nunca lle pasou "nada de festa, pero si que vin rapaces que facían comentarios ou cousas despectivas cara ás mulleres, e é intolerable".

Nos casos de Vilalba e de Begonte, os vídeos difundiranse nas redes sociais dos concellos nestes días.

En Xermade celebrouse no restaurante O Paso, e animada polo dúo Estrellas, a XV Cea da Muller. Entregóuselle un detalle conmemorativo do evento ás preto de 100 asistentes —ademais, o alcalde obsequiounas cunha flor como regalo persoal— e tanto a máis nova, Noa Iglesia Piñeiro, veciña de Candamil de seis anos, coma de máis idade, Adelina Pico Barro, de 82 anos e residente en Burgás, recibiron un agasallo.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

En Vilalba, actuaron A Banda da Loba— dentro dos Concertos con Voz de Muller da Deputación— e o dúo Veiga-Reynoso e representouse a obra O Furancho.

Tamén se presentou o libro Irmás, escrito por Eilún del Pazo, Beatriz Dourado, Cecilia F. Santomé, Míriam Ferradáns, Rochi Nóvoa, Patricia Torrado, Lupe Bao e Tamara Andrés, e que reivindica a figura de Amalia Álvarez, Olimpia Valencia, María Luz Morales, María Miramontes, Elvira Bao, Jacinta Landa, Amparo López Jean e Teruca Bouza, todas elas mulleres silenciadas das Irmandades da Fala.

Para conmemorar o Día da Muller nos centros de persoas maiores da Deputación, o Centro de Artesanía e Deseño cédelles traxes tradicionais galegos aos usuarios para que se fotografíen vestíndoos. A actividade xa se fixo no de Meira e será o día 9 no de Pol.

Conmemoración do 8-M no CAM de Meira con traxes tradicionais. EP

Axenda chairega: actos diversos ao longo de todo o mes

Mércores 8

Acto (11.00, centro social Federico González) en Meira, declaración institucional nas Pontes (Concello, 12.00 horas), obradoiro (16.30, casa da cultura) en Begonte, encontro (18.00, casa da cultura) e concentración (20.00, Praza da Constitución) en Vilalba, concentración (19.00, Campo da Feira) en Guitiriz, manifestación (20.30, Concello) nas Pontes, e acto no centro de día de Ribeira de Piquín.



Xoves 9

Contacontos para nenos de catro a once anos (18.00, biblioteca) en Xermade.



Sábado 11

Conferencia sobre o uso do suxeitador (17.00, biblioteca) en Xermade e xornada sobre comunicación e igualdade (10.00, Casa Dopeso) nas Pontes.



Domingo 12

Viaxe a Santiago de Compostela da Pastoriza (saída ás 9.00 da Praza do Concello).



Mércores 15

Representacións teatrais no salón de actos do Concello (11.30) e no colexio (12.30) en Abadín.



Xoves 16

Actividade lúdica (18.00, biblioteca) nas Pontes.



Venres 17

Narración oral (16.30, centro de día) en Ribeira de Piquín.



Sábado 18

Concerto (12.30, auditorio Cine Alovi) das Pontes.



Luns 20

Escape Room para os alumnos de quinto e sexto dos colexios das Pontes.



Xoves 23

Encontro da Rede pola Igualdade nas Pontes.



Venres 31

Monólogo na Casa Habanera, para alumnos do IES Poeta Díaz Castro (12.00), e para público xeral (19.00) en Guitiriz.