El octogenario desaparecido en la parroquia abadinesa de Quende, Enrique Bolívar Díaz Pardo, continúa en paradero desconocido tras las tareas de búsqueda del operativo organizado en la jornada del martes para localizarlo, en el que participaron alrededor de 60 personas.

El dispositivo se retomó a primera hora de la mañana de este miércoles desde el mismo punto, el barrio de Fontepresa, donde reside el hombre, que fue visto por última vez el pasado domingo por la tarde, en torno a las 19.00 horas, cuando fue a visitar a una vecina que vive a unos 200 metros. Desde entonces, no se sabe nada más de él, ya que el desaparecido reside solo y se tardó en notificar su ausencia.

De hecho, tal y como explicó el martes uno de sus familiares, el lunes por la mañana acudió a recogerlo a su casa el servicio de transporte para el centro de día de Abadín, y al llamar a la puerta y no recibir respuesta se marchó. El hecho de que el usuario no había acudido a este servicio no se notificó desde el propio centro de día hasta las cuatro de la tarde a esta pariente, que fue muy crítica con la tardanza en informarles sobre esta ausencia, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una persona mayor y que "andaba algo desorientado últimamente".

Fue entonces cuando se activaron todas las alarmas y tras acudir a su casa, ver que no estaba ni regresaba ni se encontraba por los alrededores, se informó de la desaparición a la Guardia Civil a última hora de la tarde del lunes.

Este martes se organizó un dispositivo de búsqueda coordinado por los agentes del cuartel de Abadín y al que se sumaron en primera instancia guardias de Vilalba y del equipo cinológico de la Guardia Civil con varios perros, vecinos y personal municipal. También se incorporó por la mañana el equipo de drones de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega).

Si alguien tiene información sobre el desaparecido puede llamar a la Guardia Civil o a los números de teléfono 685 16 04 25 o 661 58 90 60

Cuando se reanudó el operativo después de comer, también participaron miembros del Tecor de Abadín, de Protección Civil de Mondoñedo y Vilalba y del Motoclub Enduro de la localidad mindoniense, además de más vecinos que se fueron incorporando a lo largo de la tarde.

El hombre tiene piel clara, ojos azules y gafas y posiblemente se encuentre desorientado, tal y como indican sus familiares. Si alguien lo ve puede llamar a la Guardia Civil o a los números de teléfono 685 16 04 25 o 661 58 90 60.