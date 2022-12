Aquellos 500 millones de alegrías

Corrían las 11:45 horas del 22 de diciembre de 2017 cuando los relojes se pararon simbólicamente en Vilalba, las caras se llenaron de sorpresa, incredulidad e ilusión y la alegría compartida se extendió por todos los rincones, tal y como el jueves ocurría en A Fonsagrada. Tiago Darío y Santa Daniela de León sacaban el 71.198 y Youseff Salhi y Noelia Katiuska cantaban el Gordo. El primer premio de la Lotería de Navidad volvía a caer en Vilalba 41 años después de que la fortuna inundase Santaballa en 1976 con 1.140 millones de pesetas. Y esta vez eran 520 millones de euros.

La administración Alcázar, en la Rúa da Pravia de Vilalba, y el bar O Cascudo, de San Xoán de Alba, fueron los epicentros de unas celebraciones regadas de champán y abrazos que llegaron a muchos lugares. El Gordo vilalbés viajó a As Pontes, Muimenta, Guitiriz, Muras, Asturias..., muchas veces con curiosas historias ligadas a cada uno de los 1.300 décimos, como la de Celso Lamas, agraciado en 1976 y 2017; la de Carlos Palmeiro, que festejaba un quinto cuando descubrió que también tenía un primero; o la de quien se lo regaló, Celso Anido, que compró los cuatro décimos que quedaban (regaló tres), el día que se jubiló.

Los empleados de San Roquiño en As Pontes o los del Parador de Vilalba se llevaron un buen pellizco, aunque sin duda donde el Gordo vilalbés marcó un antes y un después fue en el Ceip Insua Bermúdez. De los 109 décimos que repartió, uno era del propio centro.

"Eu era o encargado de comprar a lotaría e sempre dicía na Alcázar, ‘o que teñas’, pero ese ano había varios, así que fun por alí e xa me tiña preparados catro ou cinco e un deles era o 71.198", recuerda el entonces secretario, Arturo Gómez Mato, quien, aunque se jubiló en 2019, sigue siendo el responsable de elegir el número del Insua Bermúdez. "Dende ese día non tocou nada, pero tampouco podemos protestar", dice, destacando lo mucho que ha significado para un colegio de 350 alumnos que maneja un presupuesto de menos de 30.000 euros anuales disponer de ese colchón.

Y aún queda remanente, porque la Xunta fijó un tope de gasto del 10% del premio para cada curso, salvo excepciones justificadas, y así lo han ido manejando, habilitando un aula de música, otra específica, tres para PT y AL, cerrando el patio infantil, comprando pizarras digitales... "Cando vemos unha necesidade, falámolo e se vemos que podemos e a consellería dá o visto bo, facémolo", explica la actual directora, María Guerrero, que reconoce la importancia que tiene y la seguridad que da disponer de esos fondos. "Son un respiro", concluye.

Y muchos de esos fue los que repartieron David Eimil y su familia en el bar Cascudo, con 50 series y 200 millones. "Ao ver as imaxes da Fonsagrada, poñíanseme os pelos de punta, daquela non era consciente pero agora... 520 millóns de euros, é unha loucura!", dice David, que tiene claro el mensaje para los nuevos afortunados. Algo que dijo su padre en 2017 y que se le quedó grabado: "Fai o que tiñas pensado facer, pero máis rápido". O lo que sería lo mismo: "Que non se volvan tolos, que tal e como veñen vanse, hai que ter a cabeza fría e tentar vivir co que vivías".

En su caso, reconoce que a nivel personal el premio le reportó "moita tranquilidade", y a nivel profesional les permitió rehabilitar integralmente el negocio y también les trajo "moito máis traballo". La publicidad asociada al Gordo funcionó y ganaron clientes. "Notámolo moito", reconoce David, que añade que les ayudó a afrontar la pandemia con menos preocupaciones.

Y para quienes se pregunten si cumplió el capricho que en aquel momento dijo que quería darse y que generó más de un chascarrillo, sí lo hizo. Se compró el cortacésped: "Menuda máquina! E dóeme moito menos a espalda!".