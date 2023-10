4.500 pasos para poder ir a clase

Llegó a Pol cuando apenas tenía cuatro años. Sus padres, ambos italianos, se aventuraron a cambiar de vida y eligieron este rincón para establecerse hace 13. Le gusta, pese a que tiene poca gente de su edad cerca, pero el aislamiento pesa más con los años.

Gea Falconi, a sus 17, hace su camino al andar, como decía Machado, recorriendo más de tres kilómetros cada día para llegar a la parada más cercana en la que puede subirse a un autobús para ir a estudiar un FP a Lugo.

Desde que sus padres se separaron vive con su madre, que se tiene que ir a trabajar muy temprano. Su autobús pasa a las 7.15 horas por Rioxoán, frente al bar Suso, y ella tiene que caminar casi una hora desde su casa, en Aldea, Milleirós, para llegar a la parada. Entra en el instituto a las 8.30.

"Es de noche, no hay ni aceras. Llevo la música y la linterna del móvil y menos mal que pasa algún coche y no me siento tan sola, pero la carretera es muy recta y aburrida", dice una joven que reconoce que aún así ha tenido "suerte" porque muchos días ha conseguido una alternativa.

"Nos ayudan algunos vecinos y a veces me llevan, pero me fastidia que se tengan que levantar tan temprano", dice. "Para min é imposible deixala. Teño que estar ás 6.40 en Pol. E se a deixo na parada a esa hora tería que estar soa de noite moito tempo. O bar non abre ata as dez", explica su madre, Daniela Giustardi, que solo da encajado el horario los viernes. Algún jueves la puede acercar su padre, que vive en Pousadela.

Al regreso, a las 15.00 horas, sucede lo mismo, porque cuando llega su madre aún no está. "Caminé más veces de vuelta. Es de día, pero llego con mucha hambre. Y tuve suerte porque de momento no llovió", dice. Después de una jornada de clases, las carreras desde el IES As Mercedes a la estación y el trayecto en bus, caminar más de tres kilómetros -más de 4.500 pasos- no es fácil.

"Me está gustando el ciclo, se me está dando bien", dice la joven, que después de barajar otras opciones y buscando algo relacionando con el márketing acabó matriculándose en Actividad Comercial en el IES As Mercedes. En un futuro le gustaría trabajar en "la parte artística, en tiendas de ropa o haciendo escaparates".

No es de las que se rinde fácil. "Las dificultades las hay que afrontar todas y mis padres se tendrán que sacrificar para que pueda estudiar sea como sea", indica. Pero también tiene claro, al igual que su madre, que "no se puede vivir de favores siempre".

"Pensei en comprarlle un sin carné ou unha scooter, pero dáme medo, teremos que pagar un taxi se non hai outra, pero temos dereito á mobilidade. Esta zona quedou descuberta. Cando ía ao colexio non había problema. Primeiro foi a Mosteiro e logo a facer a Eso a Meira. Non había nenos por ningún lado e como a lei di que se en dous quilómetros non hai parada teñen que poñer unha, non tardaron nada en poñer a parada", dice la madre de Gea, que explica que todo cambió cuando pasó a la "escola non obrigatoria".

La parada de Rioxoán a la que llega caminando solo le permite ir a Lugo -hay dos idas y dos vueltas de lunes a viernes-. "Si quieres ir a otros sitios tienes que ir hasta Meira", dice la joven, que no quiere dejar de vivir en Aldea, pero quiere hacer más planes.

La Xunta dice que recibió la petición para una parada pero que falta información

La madre de Gea lleva días buscando apoyos para conseguir que se habilite una parada de bus más cerca de su casa. "Falei co alcalde e cos concelleiros do PP e o BNG. Todos son moi amables pero din que é difícil", dice una mujer que, además, se puso en contacto con la Consellería de Infraestrutura e Mobilidade. Desde la Xunta aseguran que sí recibieron la petición pero explican que "a solicitude non ofrecía todos os datos necesarios para poder analizala en detalle, polo que se lle requeriu á solicitante información máis detallada", algo que ella, dice, no recibió. "Unha vez que a Dirección Xeral de Mobilidade dispoña desa información avaliará a posibilidade de atender a solicitude ou ofrecerlle a mellor alternativa posible, tendo en conta que se trata dunha liña de transporte regular de viaxeiros e que a solución que se ofreza non debe afectar negativamente ao resto de usuarios" y recuerdan que, pese a no tener derecho a transporte escolar, "pode viaxar gratuítamente ata Lugo no transporte interurbano da Xunta empregando a tarxeta Xente Nova".

El Concello urge una solución

El regidor de Pol, Lino Rodríguez Ónega, por su parte, urge a la Xunta una solución. "Dende o Concello podemos presionar, pero nada máis. É unha vergonza que se dean este tipo de casos", dice el alcalde, que habla de que "sempre se fala da Galicia baleirada, pero despois somos poucos e sen servizos mínimos".