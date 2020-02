Las 40 primaveras del grelo en As Pontes

En unos carnavales más soleados y calurosos de lo normal, la Feira do Grelo de As Pontes celebró, casi de forma literal, sus 40 primaveras, y lo hizo con un nuevo éxito de público. Pese a sumar cuatro décadas, una de las citas clave en el calendario local demostró que sigue igual de viva y con fuerzas para largo.

Tras un sábado con menos afluencia de gente —el primer día le cuesta más despegar—, la tradición del domingo, acompañada de un amplio programa y de la mano de las buenas temperaturas, hicieron la combinación perfecta. Y las calles, y las múltiples carpas, se llenaron de gente para disfrutar de las exhibiciones de talla, de la artesanía, de todos los puestos de venta, de la música —este domingo tocaron No Cómbaro, Os Trevillas, A Banda da Balbina y Tanxugueiras en el Alovi— o de los animales.

La gran variedad de gallinas de la IV Mostra da Federación de Razas Autóctonas de Galicia fue objetivo de muchas cámaras. Aunque fueron los grelos y la gastronomía los grandes protagonistas de la feria, pese a celebrarse tras una temporada complicada, con mucha lluvia y pocas heladas.

"Non hai moitos este ano, pero son bos, de calidade excepcional", decían los productores, mientras agilizaban las ventas y empezaban las degustaciones en la carpa de Santa María de la mano de los cocineros Álvaro Victoriano, Bruno Pena y Adrián Fuentes.

Un total de 28 cestas llegadas de distintos lugares de As Pontes, Vilalba, Xestoso, Narón y Grañas do Sor se presentaron al tradicional concurso, que ganó en la categoría de calidad Lino Sande, de Xestoso —no sin algo de polémica porque muchas voces se mostraron contrarias al jurado—, y Belén Ansede, de Monfero, que se llevó el premio especial Alexandre Pérez Sindín a la mejor decorada.

"É o terceiro ano que gano o primeiro premio de adornar e este ano decidín reivindicar un pouco o rural galego, para que se vexa que o grelo sae da leira, que non o temos no supermercado, e que son maioritariamente as persoas maiores as que os apañan", explicó la ganadora tras recibir el premio, al lado de su cesta empujada por un pequeño tractor.

"Eu xa viñen máis anos e xa tiven un primeiro e un segundo premio antes. Este ano non contaba, pero o grelo é bo e estou contento, hai opinións para todos os gustos", indicó el otro ganador de la jornada, en la que se vendieron en apenas unas horas las 400 raciones de cocido preparadas para la ocasión y los freixós volaban —había colas de dos horas para comprar el manjar pontés—.

En la categoría de calidad del grelo en el certamen completaron los galardones Divina Jove, que quedó segunda, y Digna María Otero, en tercera posición. Y hubo accésits para Cynthia Arias, Lucía Souto, Divina Seoane, María Fina Parga y Víctor Conto.