Unhas 300 persoas desfrutaron da Festa da Troita das Pontes

Unhas 300 persoas desfrutaron dunha nova edición da Festa da Troita das Pontes, organizada un ano máis pola asociación de caza e pesca A Venatoria, que preside actualmente José Antonio Otero, pero nun escenario diferente esta vez. As obras no local do pulpo da Fraga obrigaron a cambiar a celebración ao centro do pobo, ao patio do colexio Santa María, pero a festa mantivo a súa esencia e cumpriu coas expectativas.

Sobre 30 voluntarios encargáronse de preparar e servir o menú, a base de troitas con liscos —as grandes protagonistas— e carne de caza, concretamente xabaril e cervo, aos que se sumaron as bebidas, o café e os postres. Así, a partir das 14.00 horas os asistentes esfrutaron co padal mentres compartiron mesa e mantel, e moitas e longas conversas.

Tras a celebración da comida popular, a directiva da asociación fixo a entrega dos premios do concurso de pesca disputado o sábado pasado. Entre os nove participantes que competiron este ano, Manuel Rivas conseguiu o primeiro premio. E non só iso, porque tamén obtivo a peza máis grande do certame. O segundo clasificado do concurso foi Roberto Seijas e o terceiro, Manuel Gómez. A maiores dos premios, houbo un detalle para os cociñeiros e fíxose un sorteo dunha cesta de produtos tradicionais.