Un gran susto empañó el cierre de la verbena del pasado sábado en la parroquia vilalbesa de San Lourenzo de Árbol. Alrededor de las cuatro de la mañana, cuando la orquesta M-3 Show apuraba los últimos minutos de su segundo pase para dejarle paso a París de Noia, un joven agarró a una de las vocalistas del grupo pontevedrés y la tiró al suelo, provocándole magulladuras por todo el cuerpo y la pérdida de consciencia durante unos segundos.

"En 30 años que llevo en la verbena nunca me había pasado una cosa así", relata la mujer accidentada, Mikaela Sánchez, quien, a pesar del susto, asegura que no quiere "darle mucho bombo" por ser "un caso muy puntual".

El incidente se produjo cuando apenas restaban diez minutos para el cierre del repertorio de M-3 Show y un chico le extendió la mano a la cantante, que creyó que se la quería chocar a modo de saludo. No fue así, y el joven -al parecer de unos 25 años- tiró de ella con fuerza hacia el suelo desde más de dos metros de altura. Entonces, la vocalista cayó de cabeza contra los altavoces graves del escenario y rebotó contra el suelo. "La suerte fue que era de hierba y no de cemento", comenta la afectada, cuyos compañeros pararon la actuación y se lanzaron a auxiliarla. También acudieron dos enfermeras y una médica, que le ofrecieron acudir a un centro sanitario para evaluar las lesiones, extremo que la cantante rechazó.

Cuando despertó, Mikaela se encontró rodeada por numerosas personas alertadas por lo ocurrido, sin embargo el autor de los hechos había desaparecido del lugar. Así mismo, la artista reconoce que no tiene previsto interponer denuncia y que se centrará en recuperarse "lo antes posible para empezar a trabajar esta semana".

Como consecuencia del fuerte golpe presenta un brazo raspado, moratones y una pierna magullada, ya que, dice, "tiró de mí con toda la fuerza y como tenía en una mano el micrófono y la otra se la estaba dando a él, no pude agarrarme a nada". "Yo juego mucho con el público, salto, siempre me acerco a ellos, pero para nada me esperaba algo así, esto nunca pasa", expresa una profesional de las orquestas que confía en que esto "no le dé mala fama" a las verbenas después de "dos años muy malos para las orquestas".

Sus compañeros de formación, así como de la París de Noia, mostraron su preocupación y trasladaron su rechazo a este tipo de actos, tal y como expresaron durante la verbena. Además, en las redes sociales la vocalista recibió muchas muestras de cariño por parte de otros profesionales y seguidores.

Esa misma noche, también en Árbol, fueron movilizadas varias patrullas de la Guardia Civil y una ambulancia del 061 debido a los golpes que propinó un joven a varios presentes, mientras que en la noche del domingo corrió el rumor sobre posibles pinchazos en la fiesta de Castro de Ribeiras de Lea.