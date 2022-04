0-3. El Rácing Vilalbés fulmina al Noia con tres goles en nueve minutos mágicos

Tres goles en un mágico intervalo de nueve minutos del segundo tiempo catapultaron al Racing Vilalbés contra el Noia a domicilio (0-3). El reencuentro con las victorias lejos de A Magdalena dos meses y medio después coloca al equipo chairego a tres puntos de los puestos de play off de posible ascenso a Segunda RFEF.

Los pupilos de Simón Lamas dominaron, salvo en el último cuarto del primer tiempo, y marcaron por medio de los revulsivos Pedrosa, por partida doble, y Rares.

