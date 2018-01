Instituciones ligadas a la investigación con aeronaves visitan el aeródromo de Rozas

La directora de la Axencia Galega de Innovación (GAIN), Patricia Argerey, recibió este martes a los miembros del proyecto europeo EUFAR2, 24 instituciones y compañías vinculadas a la investigación ambiental mediante el uso de aeronaves, que se reúnen esta semana en Lugo para celebrar su asamblea organizada por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).



Argerey aprovechó el encuentro para explicar a todas estas entidades el proyecto de la Xunta para desarrollar en Galicia un polo tecnológico e industrial alrededor de los vehículos no tripulados, que tendrá su epicentro en las instalaciones del aeródromo de Rozas, en el municipio lucense de Castro de Rei.



El proyecto EUFAR2 aglutina a un total de veinticuatro instituciones y compañías europeas –de Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Bélgica, Austria, Suiza, Polonia, República Checa, Israel y España– que están involucradas en la investigación del medio ambiente, tanto atmosférico como terrestre o marino, a través del uso de aeronaves.

De hecho, el objetivo de este proyecto es apoyar a la comunidad científica de toda Europa, dándole acceso a infraestructuras de investigación que, de otra forma, serían inaccesibles en sus países de origen.



"Ante unos cuarenta científicos y expertos en tecnología de prestigiosos institutos, universidades y asociaciones de toda Europa", explica la Consellería de Economía en un comunicado, Argerey presentó la "apuesta de la Xunta por la investigación y el desarrollo en el sector aeroespacial y, más concretamente, en el campo de los vehículos no tripulados para usos civiles.

Esa iniciativa, con el "epicentro en el aeródromo de Rozas", lleva aparejada una inversión de 150 millones de euros e implica la participación de los ministerios de Defensa y Economía, todos los departamentos de la Xunta de Galicia, los socios tecnológicos Indra y Babcock, el tejido industrial gallego y los centros de conocimiento de la comunidad autónoma.

De hecho, la directora de GAIN aclaró que la Xunta y el INTA están trabajando para poner en marcha el Centro de Investigación Aerotransportada de Rozas (CIAR) para contar con un centro de I+D de referencia en el ámbito de las aeronaves no tripuladas, para prestar apoyo a los proyectos que se están desarrollando en el marco de esta iniciativa.

Además, recordó que la Xunta está promoviendo un plan director que prevé el desarrollo de estas instalaciones y anunció que "próximamente" serán construidos los hangares de los socios tecnológicos, Indra y Babcok, en ese entorno.

En estos momentos, los socios tecnológicos ya están desarrollando veinte proyectos de de investigación y desarrollo vinculados con dos plataformas aéreas y una marina, al tiempo que la Xunta de Galicia licita diez contratos de soluciones tecnológicas para mejorar la prestación de servicios públicos a través del uso de vehículos aéreos no tripulados.

La asamblea general del proyecto EUFAR tiene como objetivo la elaboración de una estrategia que permita la consolidación de esta asociación, nacida en 2017, para optar a la convocatoria del programa europeo Horizonte 2020 de Infraestructuras de Investigación Europeas de Comunidades Avanzadas.