Unas 200 personas reclaman en Parga la reapertura total del centro médico

"Un dos obxectivos da atención primaria é fomentar a accesibilidade da poboación ao sistema sanitario público e se se pecha o consultorio, limítase ese dereito", aseguraba este martes por la mañana Conchi Cageao, una de las alrededor de 200 personas que se concentraron ante el consultorio de Parga para exigir al Sergas su reapertura total.

"A xente maior que vive no pobo vén camiñando e se se ten que desprazar, acabará por irse", explicaba también Conchi, constatando una realidad que todos en Parga tienen muy presente: si pierden un servicio fundamental, otros se resentirán. "Se non hai servizos, o pobo está condenado a desaparecer", precisaban, unidos bajo el lema 'Parga non pecha'. Y por ello también llevaron su reivindicación ante la oficina de Abanca, que mantiene la reducción horaria -abre solo martes y viernes- fijada en el confinamiento.

"Hai que vir, hai que estar, porque non queremos que se cerre por nada, hai moita xente maior que non ten coche e o soldo dos pensionistas é pequeno, non podemos estar indo a Guitiriz todos os días"», apuntaba Xulio Ferreiro.

"Para min isto é moi importante, porque teño que vir a cada momento ao médico e non teño coche, tería que pagar un taxi para ir a Guitiriz", decía Teresa Valle, mientras a su lado María Freire incidía en que, pudiendo repartir a los pacientes, no le parece lógico concentrarlos en un único centro. "Queren acabar co rural", lamentaba.

"Yo solo vengo de vacaciones, pero estoy aquí porque la sanidad tiene que ser lo primero y este es un servicio muy importante", apuntaba Ascen Solla, recién llegada del País Vasco, y presente en un acto que, como destacaba Ramón Grande, incluso sirvió para ejemplificar la reclamación. Uno de los asistentes necesitó atención "e podían telo atendido no consultorio se non estivese pechado, sorte que había un médico", dijo.

Sanidade asegura que el cierre es temporal

Los vecinos no se conforman con la alternativa ofrecida por el Sergas hasta que se solvente la pandemia, mantener los servicios de enfermería y atención a crónicos en Parga -se hacen extracciones martes y jueves a primera hora- y centralizar las consultas en Guitiriz, a donde se trasladó el personal -dos médicos, una enfermera y un administrativo- en marzo.

Sanidade optaba entonces por cerrar el consultorio de Parga al estimar que no cumplía las condiciones de seguridad tras decretarse el estado de alarma, una situación que no ha cambiado, defienden desde el Sergas, pues las instalaciones siguen sin adecuarse a los protocolos establecidos, como la doble circulación de pacientes.

Sus explicaciones y la aseveración de que es solo una medida temporal no convencen a los vecinos, que temen que sea un paso previo al cierre definitivo y por ello continuarán dando visibilidad a sus reclamaciones con una recogida de firmas o una nueva manifestación este jueves, a las 10.00 horas, ante el Hula.