2-0. Al Vilalbés le sobró el tiempo añadido

Dos tantos del Fabril en la prolongación acabaron con la condición de invicto del Racing Vilalbés a domicilio (2-0). Los revulsivos Mati, héroe del encuentro como bigoleador, y Nájera, asistente de ambas dianas, encontraron sendas grietas dentro del entramado defensivo chairego en los minutos 93 y 95.

El duelo de la ciudad deportiva de Abegondo entre los gallegos recién ascendidos a Segunda Federaciónlos iguala en la tabla con 13 puntos tras nueve jornadas disputadas. El entrenador del Vilalbés, Simón Lamas, calcó la alineación del empate de la anterior jornada ante el Ourense CF. Por su parte, el Fabril afrontó el duelo diezmado por siete bajas entre lesionados y citados con el Deportivo.

El dominio del filial deportivista durante los 20 primeros minutos fue tan insistente como infructuoso. Una falta directa de Lachevre muy mal ejecutada en el minuto 13 retrató la incomodidad local ante la excelente colocación del Vilalbés. Pero el duelo cambió a partir de una pérdida del fabrilista Brais Val castigada con tarjeta amarilla por falta a Rares.

Tres minutos después, en el 22, el propio Rares, canterano del Deportivo, abrió la lista de oportunidades con un disparo cerca del poste a media altura desde fuera del área. La siguiente llegada de peligro fue un cabezazo desviado de Uzal a centro de José Varela. La mejor ocasión del primer tiempo, en el minuto 26, también le correspondió al Vilalbés. La fuerte presión arriba ejercida generó un robo de Javi Varela a Iñaki en la salida de balón, Álex Pérez hizo el pase de la muerte dentro del área, Santi disparó a bocajarro y el portero Brais Suárez logró despejar.

🔚 𝗠𝗔𝗧𝗜𝗚𝗢𝗟 decide en Abegondo@DeporCanteira 2-0 @racingvillalbes

⚽️ Mati Castillo 93' 95'



O cántabro marcou os goles do triunfo do Fabril nun partido moi igualado e resolto no engadido pic.twitter.com/4FCfrFFs5b